Η «τρέλα» των sold out συνεχίζεται: Γεμάτο το "Telekom Center" και με την Αρμάνι Μιλάνο (pic)

Ο κόσμος του «τριφυλλιού» καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει κάνει... συνήθεια το sold out.
Ο Παναθηναϊκός Aktor κινείται αυτές τις μέρες σε ρυθμούς ντέρμπι, όμως το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έχει γίνει sold out εδώ και πολλούς μήνες.
Έτσι, το «πράσινο» κοινό αποφάσισε να... εξαφανίσει τα εισιτήρια -και- της επόμενης αναμέτρησης, αυτής δηλαδή με την Αρμάνι Μιλάνο στις 6 Ιανουαρίου.
SOLD OUT 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 31, 2025
A new year is about to begin, but some habits never change. ☘️
The full - house streak keeps on rolling...
🙌 💚 #PAOFans#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/4XVGJmofEU