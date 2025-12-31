Η «τρέλα» των sold out συνεχίζεται: Γεμάτο το "Telekom Center" και με την Αρμάνι Μιλάνο (pic)

Η... πράσινη τρέλα των sold out συνεχίζεται, με τον Παναθηναϊκό Aktor να ανακοινώνει πως τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Αρμάνι Μιλάνο (6/1) εξαντλήθηκαν.

Ο κόσμος του «τριφυλλιού» καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει κάνει... συνήθεια το sold out.

Ο Παναθηναϊκός Aktor κινείται αυτές τις μέρες σε ρυθμούς ντέρμπι, όμως το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έχει γίνει sold out εδώ και πολλούς μήνες.

Έτσι, το «πράσινο» κοινό αποφάσισε να... εξαφανίσει τα εισιτήρια -και- της επόμενης αναμέτρησης, αυτής δηλαδή με την Αρμάνι Μιλάνο στις 6 Ιανουαρίου.