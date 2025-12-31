«Επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα ο Μίσιτς»

Ο Βασίλιε Μίσιτς ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό στον ώμο, όμως στη Χάποελ τον περιμένουν πίσω στο παρκέ την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο «Βάσα» είχε έναν τραυματισμό στον ώμο και δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στην ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Ζαλγκίρις. Όμως, η πορεία της αποθεραπείας του κυλάει σύμφωνα με το πλάνο και οι Ισραηλινοί αισιοδοξούν πως ο Σέρβος θα γυρίσει στη διάθεση του Δημήτρη Ιτούδη την προσεχή εβδομάδα.

Άλλωστε, για τη Χάποελ ακολουθεί μια «διαβολοβδομάδα» με δύο εντός έδρας "must win" κόντρα στη Ντουμπάι και την Παρί.

Θυμίζουμε πως μέχρι στιγμής ο Μίσιτς μετράει 12,1 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ ανά ματς στην Euroleague.