Πεναρόγια: «Η κατάσταση στην Παρτιζάν δεν είναι καλή, αλλά κάναμε βήματα προόδου στη Βαλένθια»

Ο Χουάν Πεναρόγια υπογράμμισε πως η κατάσταση στην Παρτιζάν δεν είναι καλή, όμως συμπλήρωσε πως η ομάδα του έκανε βήματα προόδου στο ματς με τη Βαλένθια παρά την ήττα της.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου ανέφερε μετά την ήττα στην Ισπανία:

«Νομίζω ότι παίξαμε καλά και μείναμε μέσα στο παιχνίδι, όμως ήταν ένα δύσκολο ματς για εμάς. Δεν είναι εύκολο για κανέναν να αγωνίζεται στη Βαλένθια. Πρέπει να σουτάρεις καλά εδώ και εμείς χάσαμε πολλά σουτ.

Συγχαρητήρια στη Βαλένθια για τη νίκη και για την εξαιρετική σεζόν της. Δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος όταν χάνεις ένα παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι έχουμε βελτιωθεί. Ήμασταν ανταγωνιστικοί για 35 λεπτά. Αν θέλεις να κερδίσεις εδώ, πρέπει να βάλεις τα ελεύθερα σουτ στο τέλος.

Εμείς σκοράραμε μόλις 10 πόντους στην τέταρτη περίοδο. Βελτιώσαμε την άμυνά μας, αλλά δεν είναι εύκολο να ελέγξεις τον ρυθμό τους. Αυτό φάνηκε ιδιαίτερα στα πρώτα 15 λεπτά. Η κατάστασή μας δεν είναι καλή, όμως παίξαμε καλά και κάναμε βήματα προόδου».