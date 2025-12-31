Μασιούλις: «Θα μας δώσει αυτοπεποίθηση το διπλό στο Τελ Αβίβ»

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Μασιούλις, σχολίασε το σπουδαίο διπλό των Λιθουανών κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

«Παίξαμε συμπαγές μπάσκετ για 20–25 λεπτά, ειδικά στη δεύτερη και τρίτη περίοδο και η άμυνά μας ήταν το κλειδί για τη νίκη. Δεν νομίζω ότι ένας παίκτης άλλαξε κάτι, γιατί θέλουμε να παίζουμε ως ομάδα. Όλοι πρόσφεραν – όλοι όσοι βρέθηκαν στο παρκέ. Αυτό είναι που μετράει», ανέφερε ο Λιθουανός τεχνικός μετά το διπλό στο Τελ Αβίβ και συνέχισε λέγοντας:

«Είναι απλώς μία νίκη και μόνο ένα παιχνίδι. Τον τελευταίο μήνα δεν παίζαμε σαν ομάδα. Ίσως κερδίσαμε πολλά ματς και χαλαρώσαμε υπερβολικά. Αυτό το παιχνίδι θα μας δώσει αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να παλέψουμε απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα, αν παίζουμε ως σύνολο και όχι ως μονάδες. Είναι ομαδικό άθλημα».