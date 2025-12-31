Αδιανόητο: Ο Μπράιαντ ζήτησε «συμβόλαιο Μίσιτς» και η Χάποελ του έδωσε 5 εκατ. δολ. ετησίως!

Ο Ελάιζα Μπράιαντ συμφώνησε για επέκταση της συνεργασίας του με τη Χάποελ Τελ Αβίβ μέχρι το 2029 και θα λάβει ένα... αδιανόητο ποσό.

Ο Αμερικανός γκαρντ έγινε το καλοκαίρι -για λίγες εβδομάδες- ο παίκτης με το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ιστορία του πρωταθλήματος Ισραήλ. Βλέπετε, η Χάποελ Τελ Αβίβ του έδωσε ένα συμβόλαιο ύψους 2,8 εκατ. δολ. ετησίως. Όμως, το... ρεκόρ «έσπασε» γρήγορα, με την έλευση του Βασίλιε Μίσιτς στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Σύμφωνα με το "sport5", ο Μπράιαντ και η Χάποελ βρίσκονταν σε περίοδο διαπραγματεύσεων για πρόωρη επέκταση της συμφωνίας τους και ο άλλοτε παίκτης της Αναντολού Εφές είχε ξεκαθαρίσει πως θέλει ένα συμβόλαιο παρόμοιο με του Σέρβου σούπερ σταρ.

Οι Ισραηλινοί, λοιπόν, έκαναν πράξη τα «θέλω» του και από την ερχόμενη σεζόν το όνομά του θα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών της Euroleague.

Κι αυτό γιατί -όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ- στον Ελάιζα Μπράιαντ δόθηκε μια γενναία αύξηση και πλέον το συμβόλαιό του θα φτάνει τα 5 εκατ. δολ. ετησίως από τη σεζόν 2026-2027 έως και το 2028-2029. Μάλιστα, στην ομάδα του Τελ Αβίβ αισιοδοξούν πως ο Αμερικανός γκαρντ θα ολοκληρώσει την καριέρα του με τη φανέλα της Χάποελ.