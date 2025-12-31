Οι Σίξερς άντεξαν, οι Μέμφις μπερδεύτηκαν και η νίκη σε ένα παιχνίδι - θρίλερ πήγε στα χέρια της παρέας του Εμπίντ (136-139).

Ντέρμπι ήταν ο αγώνας ανάμεσα σε Γκρίζλις και Σίξερς, αφού χρειάστηκε να παιχτούν έξτρα λεπτά, ώστε η Φιλαδέλφια να πάρει την εκτός έδρας νίκη με 139-136.

Ο αγώνας

Με φουλ της επίθεσης ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες τον αγώνα, σημειώνοντας συνολικά 74 πόντους στο πρώτο δωδεκάλεπτο και τους Γκρίζλις να είναι στο +4 (30-34), πριν οι Σίξερς καταφέρουν πριν την ανάπαυλα να φέρουν το σκορ στα ίσα κάνοντας το 72-72.

Στην τρίτη περίοδο ο ρυθμός έπεσε όσον αφορά το σκοράρισμα, ωστόσο δεν υπήρξε κάποια ομάδα που να καταφέρει να πάρει ικανοποιητική διαφορά.

Και στο τέταρτο δωδεκάλεπτο δεν κατάφερε να βγει καμία από τις δύο ομάδες νικήτρια, με την παράταση να κρίνει το αποτέλεσμα.

Εκεί υπήρξαν στιγμές που οι Γκρίζλις έχασαν την συγκέντρωσή τους σε φάσεις που θα μπορούσαν να αφήσουν τον αντίπαλο πίσω στο σκορ, αλλά οι χαμένες επιθέσεις και τα λάθη επέτρεψαν στους Σίξερς να φύγουν νικητές, χάρη σε ένα τρίποντο του rookie Έντζκαμ που διαμόρφωσε το τελικό 136-139.

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