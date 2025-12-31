Σταθερός και παραγωγικός ο Τζόουνς παρά τα σενάρια αποχώρησης

Τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Ταϊρίκ Τζόουνς συνεχίζουν ακάθεκτα, με τον Ολυμπιακό να είναι έντονα στο προσκήνιο για την απόκτησή του.

Παρ’ όλα αυτά, ο Αμερικανός σέντερ δείχνει ανεπηρέαστος από τις φήμες και εξακολουθεί να προσφέρει στην Παρτίζαν.

Στον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στη Βαλένθια, όπου η ομάδα του Βελιγραδίου ηττήθηκε με 86-73, ο Τζόουνς είχε θετική παρουσία.

Πέτυχε 9 πόντους, όλους στο πρώτο μισό του αγώνα, μάζεψε 6 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και κατέγραψε 1 κλέψιμο, έχοντας 14 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Η εμφάνιση του Αμερικανού έδειξε τη σταθερότητα και τη συνέπειά του στο παρκέ, σε μια περίοδο όπου το όνομά του είναι στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας.

Το ερώτημα είναι αν ο αγώνας αυτός αποτέλεσε την τελευταία του συμμετοχή με τη φανέλα της Παρτίζαν στην Euroleague ή αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την ομάδα του Βελιγραδίου.