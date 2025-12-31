Σπανούλης: «Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» (vid)

Ο Έλληνας τεχνικός, τόνισε πως παρότι τελείωνε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και είχε πρόταση από την Μπαρτσελόνα αποφάσισε να πει όχι γιατί η καρδιά του ανήκει στην ομάδα του Πειραιά.
Η δήλωση του Βασίλη Σπανούλη
«Το συμβόλαιό μου έφτανε στο τέλος του, αλλά η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό. Αγαπώ αυτόν τον σύλλογο και η καρδιά μου μού είπε να μείνω στον Ολυμπιακό για το υπόλοιπο της καριέρας μου».
Vassilis Spanoulis explains why he didn't sign for Barça back in the day— Alex Molina (@alex30mp) December 30, 2025
🤍❤️ "I was finishing my contract, but my heart belongs to Olympiacos. I love this club and my heart told me to stay in Olympiacos for the rest of my career" pic.twitter.com/Y1jFAKDmsc