Σπανούλης: «Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε για την εποχή που ακόμη ήταν εν ενεργεία παίκτης και για την απόρριψη του στην πρόταση της Μπαρτσελόνα.

Ο Έλληνας τεχνικός, τόνισε πως παρότι τελείωνε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και είχε πρόταση από την Μπαρτσελόνα αποφάσισε να πει όχι γιατί η καρδιά του ανήκει στην ομάδα του Πειραιά.

Η δήλωση του Βασίλη Σπανούλη

«Το συμβόλαιό μου έφτανε στο τέλος του, αλλά η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό. Αγαπώ αυτόν τον σύλλογο και η καρδιά μου μού είπε να μείνω στον Ολυμπιακό για το υπόλοιπο της καριέρας μου».