Το πανόραμα της Euroleague: Έπιασε κορυφή η ασταμάτητη Βαλένθια - Έβαλαν φωτιά στην 4άδα Μονακό και Ζαλγκίρις

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:
Χάποελ Τελ Αβίβ - Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93
Βιλερμπάν - Παρί 94-89
Βαλένθια - Παρτίζαν 86-73
Μπαρτσελόνα - Μονάκο 74-90
Παρασκευή 02/01
19:00 Εφές - Ερυθρός Αστέρας
21:00 Μπασκόνια - Φενέρμπαχτσε
21:15 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Αρμάνι Μιλάνο
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι
22:00 Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Η Κατάταξη
1. Βαλένθια 13-6
2. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6
3. Παναθηναϊκός 12-6
4. Μονακό 12-7
5. Μπαρτσελόνα 12-7
6. Φενέρμπαχτσε 11-6
7. Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8
8. Ολυμπιακός 10-7
9. Ερυθρός Αστέρας 10-8
10.Ρεάλ Μαδρίτης 10-8
11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9
12. Ντουμπάι 9-9
13. Βίρτους Μπολόνια 8-10
14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10
15. Μπασκόνια 6-12
16. Εφές 6-12
17. Παρί 6-13
18. Βιλερμπάν 6-13
19. Παρτίζαν 6-13
20. Μπάγερν Μονάχου 5-13
Η 20ή αγωνιστική
6/1
19:45 Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός
20:30 Μονακό - Παρτίζαν
21:00 Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης
21:00 Ερυθρός - Βαλένθια
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι
21:15 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας
21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ
7/1
19:30 Εφές - Παρί
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια