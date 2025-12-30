Έξαλλος ο Πασκουάλ με Πουκλ, Τσαρούχα, Πατσούσιακ - Αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές!

Ο Τσάβι Πασκουάλ ήταν έξαλλος μετά από φάουλ που έδωσε ο Πουκλ πάνω στον Μάικ Τζέιμς, με τον προπονητή της Μπαρτσελόνα να αποβάλλεται με δυο τεχνικές ποινές.

Ένα φάουλ του Νόρις πάνω σε προσπάθεια για σουτ του Μάικ Τζέιμς έβγαλε έξω από τα ρούχα τον τον Τσάβι Πασκουάλ.

Ο πρώτός διαιτητής της αναμέτρησης, Σάσα Πουκλ έδωσε φάουλ πάνω στον Τζέιμς σε προσπάθεια για σουτ τριών πόντων, με τον προπονητή των «Μπλαουγκράνα» να γίνεται έξαλλος με αυτή την απόφαση.

Ο πολύπειρος τεχνικός συνέχισε να διαμαρτύρεται στον Πουκλ με αποτέλεσμα ο ρέφερι να τον χρεώσει με δεύτερη τεχνική ποινή και να τον αποβάλει.

Θυμίζουμε ότι οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης είναι ο Πουκλ, η Βάσω Τσαρούχα και Παστούσιακ.