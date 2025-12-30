Έξαλλος ο Πασκουάλ με Πουκλ, Τσαρούχα, Πατσούσιακ - Αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές!

Ένα φάουλ του Νόρις πάνω σε προσπάθεια για σουτ του Μάικ Τζέιμς έβγαλε έξω από τα ρούχα τον τον Τσάβι Πασκουάλ.
Ο πρώτός διαιτητής της αναμέτρησης, Σάσα Πουκλ έδωσε φάουλ πάνω στον Τζέιμς σε προσπάθεια για σουτ τριών πόντων, με τον προπονητή των «Μπλαουγκράνα» να γίνεται έξαλλος με αυτή την απόφαση.
Ο πολύπειρος τεχνικός συνέχισε να διαμαρτύρεται στον Πουκλ με αποτέλεσμα ο ρέφερι να τον χρεώσει με δεύτερη τεχνική ποινή και να τον αποβάλει.
Θυμίζουμε ότι οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης είναι ο Πουκλ, η Βάσω Τσαρούχα και Παστούσιακ.