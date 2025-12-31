Μπάτλερ: «Ήρθα στην Ευρώπη για να παίζω περισσότερο και να έχω τη μπάλα στα χέρια μου»

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ μίλησε για το πρώτο διάστημα της παρουσίας του στον Ερυθρό Αστέρα, τη ζωή στο Βελιγράδι και τις μπασκετικές αλλαγές που βιώνει στην καθημερινότητά του.

Συγκεκριμένα, ο άλλοτε παίκτης των Σίξερς, που βρέθηκε στο «στόχαστρο» του Ολυμπιακού, ανέφερε: «Νομίζω ότι κάθε σχέση χρειάζεται χρόνο, αλλά αυτά τα παιδιά έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα και είναι υπέροχοι άνθρωποι. Περνάω καλά μαζί τους. Έχουν αλλάξει τόσα πολλά, όχι μόνο σε μπασκετικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Ειλικρινά, όμως, απολαμβάνω τη δουλειά μου με τη βοήθεια των συμπαικτών μου. Είναι εντελώς διαφορετικός ρόλος από αυτόν που είχα στο NBA και βρίσκομαι στο παρκέ πολύ περισσότερο, κάτι που είναι εξαιρετικό. Αυτός είναι σίγουρα ένας από τους λόγους που ήρθα στην Ευρώπη. Είχα την ευκαιρία να παίξω καλό μπάσκετ και να έχω την μπάλα στα χέρια μου – αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους» και συνέχισε λέγοντας:

«Το απολαμβάνω. Το Βελιγράδι με εξέπληξε με το πόσο φιλικοί είναι οι άνθρωποι. Στις αμερικανικές ταινίες οι Ευρωπαίοι παρουσιάζονται σαν «κακοί», όμως εδώ ο κόσμος είναι τόσο ζεστός και αγαπάει τόσο το μπάσκετ όσο και τους ανθρώπους. Το απολαμβάνω πραγματικά. Μου έχει τύχει μερικές φορές να μη θέλουν να μου πάρουν χρήματα, επειδή παίζω στον Ερυθρό Αστέρα».