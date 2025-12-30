Μονέκε: «Ο Ντόρσεϊ έκανε 6,5'' στην επαναφορά στη Μπολόνια» (vid)

Ο Τσίμα Μονέκε σε δήλωση του στο TriplethreatShow του Αmerikanos 24 μίλησε για την παράβαση στην επαναφορά του Ντόρσεϊ στην Μπολόνια, δηλώνοντας πως ο παίκτης του Ολυμπιακού έκανε 6,5'' να βάλει την μπάλα στο παρκέ.

Μεγάλος ντόρος έχει σηκώθει με αφορμή την τελευταία επαναφορά του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την Βίρτους στην Μπολόνια. Ο Ντόρσεϊ καθυστέρησε να βάλει την μπάλα στο παρκέ, με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς να διαμαρτύρεται για παράβαση 5''.

Ο Τσίμα Μονέκε σε δήλωση του στο TriplethreatShow του Αmerikanos 24 σχολίασε την εν λόγω φάση, λέγοντας ότι υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση, με τον παίκτη του Ερυθρού Αστέρα να σημειώνει πως ο Ντόρσεϊ έκανε 6,5'' να βάλει την μπάλα στο παρκέ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ήταν παράβαση. Προφανώς. Έκανε 6.5'' δευτερόλεπτα. Έβλεπα το παιχνίδι και είπα «πέντε δευτερόλεπτα». Βλέποντας ξανά το video στο Twitter νευρίασα ακόμα περισσότερο. Ήμουν έτοιμος να εκραγώ, έπρεπε να σφυρίξουν. Τα πράγματα είναι απλά. Δεν υπάρχει συζήτηση. Κοίτα τον διαιτητή»