Γλίτωσε τα χειρότερα ο Γιόκιτς: Εκτός για ένα μήνα

Ανακούφιση στους Νάγκετς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να αποφεύγει τα χειρότερα, καθώς δεν πειράχθηκαν οι σύνδεσμοι στο γόνατο. Εκτός για περίπου ένα μήνα ο Σέρβος σταρ.

Λήξη συναγερμού στους Νάγκετς. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Ντένβερ ο Νίκολα Γιόκιτς θα μείνει εκτός για 3-4 εβδομάδες, με τον Σέρβο σταρ να γλιτώνει τα χειρότερα.

Οι εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη υπερέκταση στο αριστερό γόνατο, ενώ το πιο σημαντικό ήταν πως οι σύνδεσμοι δεν πειράχτηκαν, γεγονός που σήμανε ανακούφιση στο στρατόπεδο της ομάδας.

Ο Γιόκιτς αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα, με την επιστροφή του στη δράση να δρομολογείται για τον Φεβρουάριο του 2026.