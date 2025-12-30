Γλίτωσε τα χειρότερα ο Γιόκιτς: Εκτός για ένα μήνα

Λήξη συναγερμού στους Νάγκετς. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Ντένβερ ο Νίκολα Γιόκιτς θα μείνει εκτός για 3-4 εβδομάδες, με τον Σέρβο σταρ να γλιτώνει τα χειρότερα.
Οι εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη υπερέκταση στο αριστερό γόνατο, ενώ το πιο σημαντικό ήταν πως οι σύνδεσμοι δεν πειράχτηκαν, γεγονός που σήμανε ανακούφιση στο στρατόπεδο της ομάδας.
Ο Γιόκιτς αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα, με την επιστροφή του στη δράση να δρομολογείται για τον Φεβρουάριο του 2026.
Injury Update: Nikola Jokić suffered a Left Knee Hyperextension injury during last night's game at the Miami Heat. Nikola will be re-evaluated in four weeks. pic.twitter.com/NIDmlKAN81— Denver Nuggets (@nuggets) December 30, 2025