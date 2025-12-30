«Συμφώνησε με τη Φενέρμπαχτσε ο Κρις Σίλβα, απέρριψε Παρτιζάν και Μπαρτσελόνα»

Από την Τουρκία αναφέρεται πως ο Κρις Σίλβα έφτασε σε συμφωνία με τη Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γιαγκίζ Σαμπουντζούογλου, ο Σίλβα συμφώνησε με τη Φενέρμπαχτσε, απορρίπτοντας προτάσεις από την Μπαρτσελόνα και την Παρτίζαν.

Ο Γκαμπονέζος σέντερ της ΑΕΚ έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα πολλών ευρωπαϊκών ομάδων με τις εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν. Σήμερα μάλιστα αναδείχθηκε MVP στη φάση των ομίλων του BCL και ο ίδιος αναμένεται να αποφασίσει για το μέλλον του.

Οι προτάσεις που φέρεται να έχει στα χέρια του η πλευρά του Σίλβα είναι αρκετές και σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, ο παίκτης έχει ήδη συμφωνήσει με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενώ η Μπαρτσελόνα και η Παρτιζάν που τον προσέγγισαν, δεν κατάφεραν να τον δελεάσουν.