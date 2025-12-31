Νουόρα ενόψει Έφες: «Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω αλλά πάω για να κερδίσω»

Ενθουσιασμένος που θα επιστρέψει στην Πόλη για να αντιμετωπίσει την Έφες δήλωσε ο Τζόρνταν Νουόρα, ωστόσο θα πάει εκεί για να κερδίσει.

Ο Ερυθρός Αστέρας (10-8) αντιμετωπίζει την Έφες (6-12) στην Πόλη (2/1, 19:00) για την 19η στροφή της Euroleague, και ο Νουόρα θα τεθεί αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του για πρώτη φορά. Ενὀψει της αναμέτρησης, ο Αμερικανός σταρ του Αστέρα έκανε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις.

Αρχικά μίλησε για την ομάδα του και τους στόχους της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι έχουμε ταλέντο, ομάδα και προπονητές για να γίνουμε ομάδα επιπέδου Final Four. Χρειάζεται μόνο όλοι να πιστέψουμε σε αυτό, όπως και ο καθένας να κάνει την δουλειά του. Η γνώμη μου είναι ότι πάντα μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, ξεκινήσαμε καλά, μετά υποχωρήσαμε, αλλά ο στόχος μας είναι να επιστρέψουμε σε αυτό που ξεκινήσαμε τη σεζόν, να φτιάξουμε ένα σερί και να φτάσουμε στα πλέι οφ».

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στους τραυματισμούς που έχει ο Ερυθρός Αστέρας αλλά και στον δικό του: «Είναι δύσκολο, δεν θέλεις να τραυματιστεί κάποιος. Είναι σαφές ότι ήμουν ένας από αυτούς που είχαν προβλήματα, όπως και κάποιοι άλλοι παίκτες. Θέλεις όλοι να είναι υγιείς, αλλά και αυτό είναι μέρος του μπάσκετ, αλλά και γενικά του αθλητισμού. Πρέπει να το ξεπεράσεις, θεωρώ ότι κάναμε αρκετά καλή δουλειά για να ξεπεράσουμε τους τραυματισμούς».

Επιπλέον, στάθηκε στην κακή βραδιά που είχε την προηγούμενη αγωνιστική στην ήττα από την Παρί: «Όλοι έχουμε τέτοιες βραδιές, ήταν μια από εκείνες τις μέρες… Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, δεν ήμουν σε ρυθμό, αλλά αυτό θα συμβεί μία ή δύο φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν, δεν πρέπει να με απασχολεί. Θα υπάρξουν πολλά ακόμα παιχνίδια, δεν ανησυχώ για ένα μόνο. Πρέπει απλώς να επιστρέψω στην κατάσταση που ήμουν τις περισσότερες βραδιές.

Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο παιχνίδι απέναντι στην πρώην ομάδα του, Αναντόλου Έφες και το πώς αισθάνεται που θα επιστρέψει σε γνώριμα λημέρια: «Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε εμείς, να παίζουμε όπως παίζαμε όταν κερδίσαμε επτά συνεχόμενους αγώνες, να είμαστε αυτή η ομάδα, να είμαστε η ομάδα που νίκησε τη Μπολόνια. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να μας νικήσει όταν παίζουμε έτσι, πρέπει απλώς να το κάνουμε αυτό, να παίζουμε δυνατά στην άμυνα, να τρέχουμε και να παίζουμε το δικό μας παιχνίδι.

Είμαι ενθουσιασμένος για την επιστροφή, έχω εκεί μερικούς πρώην συμπαίκτες. Περάσαμε καλά την περασμένη σεζόν παίζοντας εκεί, ανυπομονώ να τους δω, αλλά στο τέλος θέλω να πάω εκεί και να κερδίσω. Αυτός είναι ο στόχος μου, ξέρετε, θα ήταν μια υπέροχη αρχή της νέας χρονιάς να παίξω καλά απέναντι στην πρώην ομάδα μου και να τους νικήσω. Αυτό θα ήταν υπέροχο»