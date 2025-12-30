Νέα διάκριση για τον Κρις Σίλβα: Αναδείχθηκε MVP στη φάση των ομίλων του BCL (vid)

Aκόμα μία προσωπική διάκριση για τον Κρις Σίλβα, ο οποίος πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή σεζόν, έχοντας τραβήξει τα βλέμματα πολλών ομάδων.

Ο 29χρονος σέντερ της ΑΕΚ αναδείχθηκε MVP στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League, κερδίζοντας ακόμα μία τιμητική διάκριση μετά και την επιλογή του στη σχετική καλύτερη πεντάδα στην ίδια φάση της διοργάνωσης.

Ο Σίλβα ήταν ο πρωταγωνιστής της Ένωσης, η οποία πήρε την πρώτη θέση του ομίλου της με ρεκόρ 5-1 και ο Γκαμπονέζος σέντερ ήταν θεαματικός και ουσιαστικός. Στα πέντε παιχνίδια που αγωνίστηκε είχε 14,6 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ και 1,6 κλεψίματα κατά μέσο όρο με εντυπωσιακό ποσοστό 70% στα σουτ εντός πεδιάς και 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Οι συμπαίκτες του δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για την απόδοσή του. «Απλά κάθεσαι και τον βλέπεις να κάνει τα πάντα στο παρκέ. Επιπλέον είναι ένας εξαιρετικός τύπος. Κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας και θεωρώ ότι ήταν το κομμάτι που έλειψε από την ομάδα», δήλωσε ο αρχηγός της ΑΕΚ, Δημήτρης Φλιώνης.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Ραϊκούαν Γκρέι, ο οποίος πρόσθεσε: «Θα έλεγα ότι η ενέργειά του εντός και εκτός παρκέ είναι τα καλύτερα κομμάτια του να τον έχεις στην ομάδα. Παίζουμε καλύτερα όταν φέρνει αυτή τη σπίθα κάθε φορά. Είναι μεγάλο κομμάτι της συνταγής».

Δείτε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του Σίλβα: