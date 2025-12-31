Ραϊέστε για Χεζόνια: «Αν χάσεις την αυτοσυγκέντρωσή σου, θα σκοράρει 15 πόντους σε 5'»

Ο Σάντερ Ραϊέστε σε δηλώσεις του μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μάριο Χεζόνια, λέγοντας πως αν χάσεις την συγκέντρωση του μπορεί να σκοράρει 15 πόντους σε 5'

«Έσταξε» μέλι για τον Μάριο Χεζόνια ο Σάντερ Ραϊέστε της Μούρθια. Ο Εσθονός παίκτης μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Κροάτη φόργουορντ, σημειώνοντας πως αν χάσεις την συγκέντρωση σου τότε είναι ικανός να σκοράρει 15 πόντους σε 5'.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είναι παίκτης πολύ υψηλού επιπέδου, αλλά έχω ήδη εμπειρία στην άμυνα εναντίον του, επειδή με την Μπασκόνια έχουμε παίξει πολύ εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης και χρειάστηκε να αμυνθώ και σε άλλα παιχνίδια. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος για όλα τα 40 λεπτά, γιατί με αυτόν τον παίκτη αν χάσεις τη συγκέντρωσή σου, θα σκοράρει 10-15 πόντους σε 5 λεπτά»