Παίκτες του ΠΑΟΚ μοίρασαν δώρα και χαρά στα μικρά παιδιά του Ιπποκρατείου (pics)

Παίκτες του ΠΑΟΚ και ο τζένεραλ μάνατζερ, Νίκος Μπουντούρης, μοίρασαν δώρα και χαρά στα μικρά παιδιά στις παιδιατρικές κλινικές στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του ΠΑΟΚ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ήταν μία ιδιαίτερη και έντονη συναισθηματικά στιγμή. Ένα χαμόγελο για όλα τα παιδιά που νοσηλεύονται στις παιδιατρικές κλινικές και είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους παίκτες του ΠΑΟΚ, να αντικρίσουν τα αγαπημένα τους χρώματα, Την ίδια στιγμή, ήταν μία ευκαιρία και για εμάς να αντλήσουμε δύναμη από τη δύναμη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για να ξεπερνούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Έτσι ακριβώς αισθάνθηκαν ο General Manager του ΠΑΟΚ Νίκος Μπουντούρης που μαζί με τους αθλητές Θοδωρή Ζάρα, Διαμαντή Σλαφτσάκη, Κλίβελαντ Μέλβιν, Μπριν Ταϊρί και αθλητές-αθλήτριες από τις ακαδημίες μπάσκετ και τον προπονητή Κοσμά Δάγκουλα, βρέθηκαν σήμερα το πρωί στις παιδιατρικές κλινικές στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Θοδωρής Ζάρας αναφερόμενος στην επίσκεψη της αντιπροσωπείας της ομάδας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, τόνισε: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ γιατί από τη δική μας θέση ίσως μπορέσουμε να δώσουμε λίγη χαρά στα παιδιά. Αυτά τα παιδιά και οι οικογένειες των παιδιών είναι οι πραγματικοί ήρωες της ζωής. Η υγεία δεν είναι κάτι αυτονόητο. Εύχομαι το 2026 να μην υπάρχει κανένα παιδί σε αυτά τα κτήρια και όλος ο κόσμος να έχει υγεία και ευτυχία», ενώ ο Διαμαντής Σλαφτσάκης από την πλευρά του υποστήριξε: «Για εμάς δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση από το να δίνουμε χαμόγελο και να νιώθουν τα παιδιά, έστω και στιγμιαία, ότι δεν είναι μόνα τους. Εύχομαι όλα τα παιδιά να ξεπεράσουν το πρόβλημα τους και τον λόγο που τους έφερε στο νοσοκομείο».