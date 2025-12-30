Ολυμπιακός: Γενέθλια στο παρκέ για Oυόκαπ και Μιλουτίνοφ (vid)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντερμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό για την 20η αγωνιστική της Euroleague, με τους Τόμας Ουόκαπ και Νίκολα Μιλουτίνοφ να έχουν την τιμητική τους.
Οι δυο παίκτες των «ερυθρολεύκων» κλείνουν σήμερα από 31 και 33 κεράκια για τα αντίστοιχα γενέθλιά τους και τα γιόρτασαν και οι δυο στο ΣΕΦ με προπόνηση.
Δείτε το video της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
🎂 Double Trouble! 😅— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 30, 2025
Christmas sweets weren’t enough… so here come the birthday cakes! 🍰
🥳 Happy Birthday Nikola & @twalkup23 !#OlympiacosBC #TogetherWeFight #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/ZaIDHM26TL