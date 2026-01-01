Σταμολάμπρου στο SDNA: «Απέραντη ευγνωμοσύνη για τον κόσμο, δίνουμε το 101%» - Τι είπε για Σπανού κι Εθνική

Το 2025 δεν της πήγε με τον καλύτερο τρόπο, αλλά το φινάλε του την βρήκε στα γνωστά της λημέρια. Η Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου αποχαιρετά την χρονιά και υποδέχεται το 2026 στο SDNA...

Όλα αυτά τα χρόνια η παρουσία της στα παρκέ είναι μία συνήθεια πoυ έχει γίνει λατρεία, ειδικά για τον κόσμο του «τριφυλλιού», που δεν χάνει ευκαιρία να την αποθεώσει. Κι εκείνη με τη σειρά της να ανταποδίδει στους φίλους του Παναθηναϊκού την απέραντη αγάπη που δέχεται.

Η επιστροφή της στην αγωνιστική δράση κόντρα στον Πανσερραϊκό στο τελευταίο ματς της ομάδας της Σελέν Ερντέμ στο 2025 συνοδεύτηκε από ακόμα μία αποθέωση, με τον Τάφο του Ινδού να φωνάζει το όνομά της και την Ελληνίδα γκαρντ να λυγίζει.

Κάτι που έκανε αφού επέστρεψε στην δράση, πάτησε το παρκέ κι άφησε πίσω της όλο το δύσκολο χρονικό διάστημα μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη τον Φλεβάρη και της στέρησε μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Τη συμμετοχή στο Eurobasket που διεξήχθη στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Η Σταμολάμπρου όμως όχι απλώς δεν βάζει το κεφάλι κάτω, αλλά έχει θέσει ήδη τον επόμενο στόχο με τη Γαλανόλευκη. Τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Ελληνίδα γκαρντ μίλησε στο SDNA για τις 305 μέρες αποχής από τη μεγάλη της αγάπη, την τεράστια προσπάθεια που έκανε για να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση κι αναφέρθηκε στη φετινή σεζόν με τον Παναθηναϊκό, που τρομάζει κόσμο σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Ενώ δεν παρέλειψε να καλωσορίσει στο «τριφύλλι» την Άρτεμις Σπανού, που αποτελεί την χριστουγεννιάτικη «βόμβα» των «πράσινων».

Φυσικά ως μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπάρχουν στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και τη θέση της γυναίκας.

Αναλυτικά η συνέντευξή της στο SDNA:

«Το 2025 μου αφήνει γλυκιά γεύση, είχα δίπλα μου τους ανθρώπους μου να με σηκώνουν στα δύσκολα»

- Η χρονιά φεύγει σε λίγες μέρες. Ποια είναι η γεύση που σου αφήνει;

«Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του 2025 η γεύση που μου αφήνει είναι πολύ γλυκιά γιατί επέστρεψα στα παρκέ και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά από τον τραυματισμό μου, είμαι υγιής, έχω δίπλα μου την οικογένεια μου και τους δικούς μου ανθρώπους και όλα αυτά με κάνουν πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη»!

- Το 2025 δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο για σένα. Υπέστης ρήξη χιαστού με την Εθνική. Πως ήταν όλο αυτό το διάστημα και πως το βίωσες;

«Η αλήθεια είναι πως το 2025 δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για εμένα! Ήταν μια δύσκολη στιγμή για εμένα όταν έπαθα την ρήξη χιαστού που απαιτούσε μια πολύμηνη αποκατάσταση και αποχή από το μπάσκετ. Ωστόσο από την πρώτη στιγμή είχα πολύ καλή ψυχολογία, δημιούργησα μια ομάδα γύρω μου (γιατρό, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές αποκατάστασης) στους οποίους είχα απόλυτη εμπιστοσύνη χωρίς άγχος και αμφιβολία.

Όλοι μαζί δουλεύαμε σκληρά και με συνέπεια για να επιστρέψω δυνατή και υγιής στα παρκέ! Καθημερινά έκανα ό,τι ακριβώς έπρεπε και ακόμα παραπάνω ώστε να γίνομαι 1% καλύτερη! Είχα στο μυαλό μου πως κάθε μέρα που περνούσε ήταν μια μέρα πιο κοντά σε αυτό που αγαπώ τόσο, το μπάσκετ!

Φυσικά σε όλη αυτή την μεγάλη διαδρομή είχα δίπλα μου τους ανθρώπους μου να με σηκώνουν στα δύσκολα και να κάνουν πιο ευχάριστη την αποκατάσταση».

- Ήσουν παρούσα στο Eurobasket, αλλά ως φίλαθλος της Εθνικής, ποιες ήταν οι σκέψεις που υπήρχαν στο μυαλό του στη διάρκεια του τουρνουά;

«Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν χτύπησα ήταν ότι χάνω το Εurobasket 2025 που θα φιλοξενούσαμε στην χώρα μας. Δεν είχα χάσει ποτέ διοργάνωση με την Εθνική και μου ήταν πολύ πρωτόγνωρο και στενάχωρο ότι θα απουσίαζα από κάτι τόσο σημαντικό. Ωστόσο μου δόθηκε η ευκαιρία να ζήσω τα παιχνίδια από ένα άλλο πόστο, αυτό της τηλεόρασης, ούσα καλεσμένη για σχολιασμό κάτι το οποίο με γέμισε αρκετά»!

«Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λέξεις να περιγράψω τα συναισθήματα που ένιωσα στην επιστροφή μου»

- Μετά από 305 μέρες, μετρημένες μία-μία όπως είπες, επέστρεψες στο ματς με τον Πανσερραϊκό. Τι ένιωσες όταν και πάλι άκουσες το όνομά σου από τον κόσμο του Παναθηναϊκού;

«Η αλήθεια είναι ότι το πλάνο ήταν να επιστρέψω με την νέα χρονιά αλλά εφόσον όλα πήγαιναν όπως έπρεπε και είχα την έγκριση του γιατρού του φυσικοθεραπευτή και του γυμναστή μου, αποφασίσαμε όλοι μαζί και με την coach ότι θα μπορούσα να πάρω λίγο χρόνο συμμετοχής με τον Πανσερρραϊκό. Ήθελα να επιστρέψω σε ένα ματς εντός έδρας, σε ένα πολύ οικείο περιβάλλον που δεν θα χρειαζόταν να αλλάξει η καθημερινή μου ρουτίνα!

Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη αλλά ταυτόχρονα και αρκετά αγχωμένη για το πως θα νιώσω στο παρκέ! Ο κόσμος με υποδέχτηκε με τον πιο θερμό τρόπο και δεν νομίζω πως υπάρχουν λέξεις να περιγράψω τα συναισθήματα μου εκείνη την στιγμή! Σίγουρα συγκίνηση, ανακούφιση, ικανοποίηση και απέραντη ευγνωμοσύνη»!

- Κεφάλαιο Σελέν Ερντέμ στον Παναθηναϊκό. Έχεις ζήσει και τους προηγούμενους προπονητές. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει;

«Νομίζω ότι γενικότερα όλοι οι προπονητές που έχω συνεργαστεί στον Παναθηναϊκό ήταν όλοι τους εξαιρετικοί. Από όλους έχω κερδίσει πραγματικά και κάτι. Αυτό που έχει καταφέρει η κόουτς Σέλεν είναι να επικεντρωθεί πολύ στην ψυχολογία και στην αυτοπεποίθηση που δίνει στις παίκτριες της. Χτίζει μια σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης μαζί μας. Είναι πάντα εκεί για να μας στηρίξει»!

- Αήττητη η ομάδα στην Ελλάδα, τεράστια πρόκριση στο Eurocup κόντρα στον Αστέρα. Τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος στη συνέχεια της σεζόν;

«Η ομάδα έχει καταφέρει όσο έχει καταφέρει μέχρι στιγμής γιατί δουλεύει πολύ σκληρά, σωστά και με πλάνο! Εμείς δεν θέλουμε να λέμε μεγάλες κουβέντες, είμαστε σίγουρα αισιόδοξες για την συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε το κάθε ματς ξεχωριστά γιατί υπάρχει ακόμα δρόμος μπροστά μας! Ο κόσμος μπορεί να περιμένει πως στο γήπεδο θα βλέπει μια ομάδα να παλεύει για κάθε κατοχή και να δίνει το 101% για την νίκη»!

- Ο Παναθηναϊκός έριξε τη «βόμβα» με την απόκτηση της Σπανού. Τι αντίκτυπο θα έχει στην ομάδα;

«Πρόκειται για μια πολύ καλή και έμπειρη παίκτρια η οποία θα δώσει και αυτή ό,τι καλύτερο μπορεί σε μια ήδη πολύ καλή ομάδα»!

- Μπροστά σας έχετε κι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Αθηναϊκό, που είναι τρομερά ενισχυμένος. Πως το βλέπεις;

«Ο Αθηναϊκός έχει κάνει αρκετές κινήσεις ενίσχυσης του ρόστερ του τόσο στην αρχή του καλοκαιριού όσο και τώρα στην διάρκεια της σεζόν. Αγωνιζόμαστε στην έδρα μας σε ένα γεμάτο γήπεδο και με τους οπαδούς μας στο πλευρό μας. Θεωρώ πως θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι , αρκετά κλειστό που αυτός που θα μείνει συγκεντρωμένος στο πλάνο του και θα το εφαρμόσει καλύτερα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει»!

«Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, η Πολιτεία μας αντιμετωπίζει σαν ερασιτέχνες»

- Πως ονειρεύεσαι την Άννα-Νίκη σε 10 χρόνια και ποιος είναι ο μεγαλύτερος προσωπικός σου στόχος;

«Γενικότερα δεν κάνω τόσο μακρινά όνειρα. Επομένως θα πω πως εύχομαι να έχω την υγεία μου και εγώ και οι δικοί μου άνθρωποι, να έχω φτιάξει την δική μου οικογένεια και φυσικά να έχω κερδίσει αρκετούς τίτλους με πρωταθλήματα κύπελλα κλπ. Ο μεγαλύτερος προσωπικός στόχος όσον αφορά το μπάσκετ είναι μια συμμετοχή στους Ολυμπιακούς αγώνες με την Εθνική ομάδα»!

- Μπαίνουμε στο 2026. Πιστεύεις ότι το μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα έχει τη θέση που του αρμόζει; Τι είναι αυτό που θα πρέπει να αλλάξει και πως νιώθετε εσείς ο αθλήτριες;

«Έχουμε δει να γίνονται κάποια βήματα μπροστά όσον αφορά την εξέλιξη του μπάσκετ γυναικών στην χώρα μας. Δεν θεωρώ πως το μπάσκετ γυναικών και ο γυναικείος αθλητισμός γενικότερα έχουν την θέση που τους αρμόζει. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης για να νιώθουμε και εμείς οι αθλήτριες ασφάλεια.

Δεν μπορώ να καταλάβω πως γίνεται να είμαστε και να θεωρούμε τους εαυτούς μας επαγγελματίες αθλήτριες, να καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε απαιτήσεις ενός επαγγελματία αθλητή, διπλά παιχνίδια, ταξίδια, διπλές προπονήσεις κλπ., αλλά ταυτόχρονα η πολιτεία να μας αντιμετωπίζει και να μας θεωρεί ερασιτέχνες!

Θεωρώ ότι από εκεί πρέπει να γίνει η αρχή και τα «ερασιτεχνικά» αθλήματα να γίνουν τουλάχιστον ημι-επαγγελματικά προκειμένου να μπορούμε να μιλάμε για καλύτερες απολαβές, ασφάλεια, ένσημα, μέριμνα για πιθανή εγκυμοσύνη η οποία προς το παρόν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τις αθλήτριες».

- Ποια είναι η Άννα-Νίκη που δεν βλέπουμε στο παρκέ ως άνθρωπος και όχι ως παίκτρια;

«Νομίζω ότι δεν έχω πολλές διαφορές εντός και εκτός παρκέ. Ασχολούμαι πολύ με το μπάσκετ γενικότερα και στον ελεύθερο μου χρόνο, βλέπω πολλά παιχνίδια μπάσκετ ανδρών και γυναικών. Απολαμβάνω πολύ τα ταξίδια ειδικότερα στα ελληνικά νησιά. Εκτιμώ το καλό φαγητό και την καλή παρέα».

- Μία ευχή για το 2026;

«Εύχομαι το 2026 να είναι μια χρονιά που θα φέρει σε όλο τον κόσμο τύχη, υγεία αγάπη και ευτυχία»!