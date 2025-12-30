Λήξη συναγερμού με Γιόκιτς: «Δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του»

Προς λήξη συναγερμού οδηγείται η κατάσταση του Νίκολα Γιόκιτς, αφού ο τραυματισμός του δεν φαίνεται να είναι σοβαρός.

Άκρως ευχάριστες είναι οι πληροφορίες που έρχονται για την κατάσταση του σούπερ σταρ των Νάγκετς, με το «Meridian Sport» να αναφέρει πως ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός.

Ο Γιόκιτς τρόμαξε τον κόσμο πέφτοντας στο έδαφος και κρατώντας το γόνατό του στην αναμέτρηση της ομάδας του Ντέβνερ κόντρα στους Χιτ, αλλά όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η αρχική εκτίμηση κάνει λόγο για υπερέκταση.

Επίσημη ενημέρωση από την πλευρά των Νάγκετς δεν υπάρχει ακόμα, κάτι που αναμένεται στη διάρκεια της μέρας, αλλά οι πρώτες ενδείξεις είναι άκρως καθησυχαστικές, αφού ο «Τζόκερ» πιθανότατα αποφεύγει τα χειρότερα.

Όπως ανέφεραν τα Μέσα της Αμερικής άλλωστε, ο Γιόκιτς θα υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις στο πόδι του ώστε να φανεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού, που σε πρώτη φάση δεν φαίνεται σοβαρός.