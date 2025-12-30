Δανεικός στο Μαρούσι μέχρι το τέλος της σεζόν ο Κουζέλογλου

Ο Γιάννης Κουζέλογλου αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και θα δοθεί δανεικός στο Μαρούσι μέχρι το τέλος της σεζόν.

Αλλαγή στέγης για τον Έλληνα σέντερ, που θα φύγει από το «τριφύλλι» και θα μετακομίσει λίγα χιλιόμετρα μακριά από το «T-Center» για λογαριασμό του Αμαρουσίου.

Ο Κουζέλογλου, που έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2027, θα δοθεί δανεικός στην ομάδα των βορείων προαστίων και θα την ενισχύσει στην προσπάθεια για την παραμονή στην Stoiximan Greek Basketball League.

Μάλιστα το τελευταίο του παιχνίδι με το «τριφύλλι» για τη φετινή σεζόν θα συμπέσει με τη νέα του ομάδα, αφού ο Κουζέλογλου θα παίξει σήμερα κόντρα στο Μαρούσι με τον Παναθηναϊκό κι από την Τετάρτη (31/12) θα αποτελεί παίκτη του συνόλου του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Ο Έλληνας σέντερ τη φετινή σεζόν με τα «πράσινα» μέτρησε 3,3 πόντους και 2,6 ριμπάουντ μέσο όσο στην Stoiximan GBL σε 9,9 λεπτά συμμετοχής, ενώ αγωνίστηκε στην Euroleague κόντρα σε Ερυθρό Αστέρα, Παρτιζάν και Βίρτους, όταν ο Παναθηναϊκός δεν είχε ουσιαστικά καθαρό «5άρι», χωρίς να σημειώσει όμως πόντο.