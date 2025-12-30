Πρόστιμο της Euroleague στη Μακάμπι για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο ματς με τη Βαλένθια

Ακόμα δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο Ισραήλ η Μακάμπι Τελ Αβίβ και ήδη δέχθηκε το πρώτο της πρόστιμο από την Euroleague.

H ισραηλινή ομάδα τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 ευρώ για τη συμπεριφορά των οπαδών της προς τον προπονητή της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, και τους παίκτες του συλλόγου.

Μάλιστα η ισπανική ομάδα μετά το ματς είχε γνωστοποιήσει την έντονη δυσαρέσκειά της, τονίζοντας σε ανακοίνωση: «Η Βαλένθια, η οποία βρισκόταν σε επικοινωνία με την Euroleague καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, θα υποβάλει επίσημη καταγγελία, παρέχοντας φωτογραφικά στοιχεία, σχετικά με την αγενή συμπεριφορά των οπαδών της Μακάμπι. Συμπεριφορές όπως αυτές που παρατηρήθηκαν σήμερα, με ρατσιστικές προσβολές και επαναλαμβανόμενες λεκτικές προσβολές προς τον σύλλογο και τον προπονητή μας, Πέδρο Μαρτίνεθ, ακόμη και την παρεμπόδισή του να δώσει συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα στην τηλεόραση, βλάπτουν όχι μόνο τον ανταγωνισμό αλλά και το άθλημά μας γενικότερα και είναι εντελώς απαράδεκτες σε ένα γήπεδο μπάσκετ».

Έτσι η Euroleague τιμώρησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με πρόστιμο 10.000 ευρώ.