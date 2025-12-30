Πασκουάλ: «Από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague η Μονακό»

Ο Τσάβι Πασκουάλ στις δηλώσεις του πριν το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Μονακό για την 19η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στην ποιότητα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Καταρχάς, γνωρίζουμε ότι παίζουμε εναντίον μιας από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, μιας ομάδας που έχει συμμετάσχει στο Final Four τις δύο τελευταίες σεζόν, μιας ομάδας εξαιρετικά καλοφτιαγμένης σε κάθε θέση, με πολύ ταλέντο στην περιφέρεια, πολλή σωματική διάπλαση και μιας ομάδας που θα μας δυσκολέψει πολύ, πολύ να την ανταγωνιστούμε.

Όχι μόνο επειδή είμαστε περιορισμένοι, και αυτό φαίνεται, αλλά και επειδή η ποιότητά τους είναι εξαιρετικά υψηλή και είναι πολύ καλά ισορροπημένοι σε όλους τους τομείς. Ναι, οι τέσσερις γκαρντ, ο Μάικ Τζέιμς, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση και ένας απίστευτος παίκτης. Μετά υπάρχουν οι Οκόμπο, Στράζελ και Νέντοβιτς, που προσφέρουν τρομερή δημιουργικότητα. Και φυσικά, κοιτάμε τη φυσική παρουσία στις θέσεις 3 και 4 με τους Μπλόσομγκεϊμ και Ντιαλό, που είναι πολύ κυρίαρχοι και στις δύο θέσεις, καθώς και τον Μίροτιτς.

Και μετά μπαίνεις μέσα, με τον Χέιζ και τον Τάις στη ρακέτα. Ειλικρινά, είναι μια πολύ, πολύ καλή ομάδα. Χρειαζόμαστε το "Παλάου Μπλαουγκράνα" να μας βοηθήσει πολύ, όπως έκανε με την Μπασκόνια, επειδή οι δυσκολίες για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι θα είναι απίστευτα μεγάλες.

Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα από τα μεγαλύτερα που μπορείτε να δείτε στην Ευρώπη. Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι από κάθε άποψη, και μόνο με ένα γεμάτο "Παλάου Μπλαουγκράνα" που μας πιέζει πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε τη νίκη, διαφορετικά θα είναι πρακτικά αδύνατο».