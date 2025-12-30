Μαρτίνεθ: «Η Παρτιζάν έχει μερικούς από τους καλύτερους παίκτες στην Euroleague»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Βαλένθια απέναντι στην Παρτιζάν για την 19η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στην ποιότητα της σερβικής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Euroleague είναι μια εξαιρετικά απαιτητική διοργάνωση. Τα πάμε καλά, αλλά δυσκολευόμαστε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και δεν νομίζω ότι θα είναι διαφορετικά απέναντι στην Παρτιζάν. Η Παρτιζάν είναι μια ομάδα με εντυπωσιακό ρόστερ. Τα ονόματα των παικτών που έχουν, το πόσο καλοί είναι, προφανώς δεν κάνουν καλή σεζόν αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι απόλυτα σίγουρος ότι με τον Χουάν Πενιαρόγια θα αλλάξουν τη δυναμική και θα βελτιωθούν.

Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι με εμάς που θα ξεκινήσουν, αλλά θα είναι σύντομα επειδή έχουν πολλή ποιότητα και είμαι σίγουρος ότι ο Πεναρόγια θα κινήσει τα σωστά νήματα για να τους κάνει να αλλάξουν. Όλα τα καμπανάκια του κινδύνου χτυπούν, εν μέρει λόγω των δυσκολιών που είχαμε να κερδίσουμε το προχθεσινό παιχνίδι και εν μέρει επειδή η Παρτιζάν έχει μερικούς από τους καλύτερους παίκτες στην Euroleague.

Αυτό το ρόστερ ξεκίνησε τη σεζόν με στόχο να είναι διεκδικητής του Final Four και προφανώς τα πράγματα δεν πάνε καλά γι' αυτούς, αλλά κάνουν τα σωστά βήματα για να αλλάξουν τη δυναμική και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλες τις δυσκολίες. Προχθές δείξαμε ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα, αλλά για να κερδίζουμε παιχνίδια πρέπει να είμαστε στο 100%. Το 80% δεν είναι αρκετό, ούτε το 90%, αλλά όταν είμαστε στο 100% είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι σε όλους, και αυτός είναι κατά κάποιο τρόπο ο στόχος που πρέπει να πετύχουμε».