Πεναρόγια: «Να ελέγξουμε το παιχνίδι στο τρανζίσιον και να σταματήσουμε τους αιφνιδιασμούς της Βαλένθια»

Ο Χουάν Πεναρόγια στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι της Παρτιζάν κόντρα στη Βαλένθια για την 19η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στα σημεία-κλειδιά του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Βαλένθια είναι μια δυνατή ομάδα με έναν εξαιρετικό προπονητή, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έχουν πάρει αυτά τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής.

Παίζουν με υψηλό ρυθμό, δημιουργούν πολλές κατοχές και κάνουν πολλά σουτ πέρα ​​από την περίμετρο. Επιπλέον, έχουν ταλαντούχους παίκτες που μπορούν να επιτεθούν με ντρίμπλα, να σουτάρουν τρίποντα ή να κάνουν τη σωστή πάσα την κατάλληλη στιγμή.

Για εμάς, το πιο σημαντικό πράγμα θα είναι να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε το παιχνίδι τους στο τρανζίσιον και να περιορίσουμε τους αιφνιδιασμούς τους».