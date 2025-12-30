Καμπουρίδης: «Ο κόουτς Λούκιτς έφερε έναν άλλον… αέρα στην ομάδα, μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερες νίκες»

Ο Ηρακλής νίκησε με 80-66 τον Πανιώνιο, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Greek Basketball Legue, και ο φόργουορντ του «Γηραιού», Κώστας Καμπουρίδης, «φιλοξενήθηκε» στο ΕΟΚ WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Πανιωνίου: «Σίγουρα δεν ήταν εύκολη νίκη γιατί ήρθε μέσα από πολλή δουλειά καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Προσπαθήσαμε να είμαστε συγκεντρωμένοι όλη τη βδομάδα, γιατί ξέραμε πως ο Πανιώνιος, ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία βρίσκεται, έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Στο 1ο ημίχρονο δείξαμε τη συγκέντρωσή μας, στο 2ο λίγο χαλαρώσαμε, αλλά η καλή δουλειά που κάναμε στο 1ο ημίχρονο μάς έφερε τη νίκη».

Για το αν θα μπορούσε ο Ηρακλής να έχει καλύτερο ρεκόρ από το 5-6: «Σίγουρα. Πιστεύω ότι στα ματς με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, που κρίθηκαν σα τελευταία δευτερόλεπτα, θα μπορούσε να είχε… γύρει προς εμάς η πλάστιγγα σε κάποια σημεία και να είχαμε πάρει μία ή δύο νίκες παραπάνω. Παρ’ όλα αυτά, έχει πολύ μεγάλη συνέχεια το πρωτάθλημα ακόμα και δε μας κρατάει πίσω αυτό».

Για το τι έχει αλλάξει με τον κόουτς Λούκιτς στην ομάδα: «Ο κόουτς έχει φέρει έναν διαφορετικό… αέρα στην ομάδα. Έχει βάλει τον καθένα από εμάς σε μια συγκεκριμένη θέση έτσι ώστε να πάρει το μάξιμουμ απ’ όλους μας. Δεν κοιτάει άτομα, θέλει το καλό της ομάδας. Έχει πολλές φιλοδοξίες και ο τρόπος που δουλεύει είναι ότι θέλει πάντα το καλύτερο, δε θέλει να εφησυχάζεις ποτέ, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Αυτό προσπαθεί να μας περάσει, ότι το παιχνίδι τελειώνει στο 40’ και πρέπει μέχρι τότε να παίζεις και να αποδεικνύεις πως όντως είσαι καλύτερος και δίκαια διεκδίκησες τη νίκη».

Για το πώς διαχειρίζονται τις υψηλές απαιτήσεις του κόσμου: «Ο Ηρακλής έχει τεράστιο κόσμο που πάντα περιμένει το καλύτερο από την ομάδα. Είχε στηρίξει άπειρα την ομάδα, είναι συνέχεια εδώ και στα καλά και στα κακά. Δε νομίζω ότι κάποιος εμάς νιώθει πίεση με την αρνητική έννοια μέχρι στιγμής. Πάντα υπάρχει πίεση σε τέτοιες ομάδες, αλλά ο κόσμος μάς δίνει ώθηση δε μας κρατάει πίσω».

Για την ισορροπία ανάμεσα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις εντός και εκτός συνόρων: «Έχει αρκετά ταξίδια η λίγκα στην οποία βρισκόμαστε. Είναι πιο πολύ διαχείριση σωματική και πνευματική, γιατί συνέχεια έχεις να αντιμετωπίσεις καινούργιες ομάδες, το scouting, να προσαρμοστείς στο παιχνίδι τους και να είσαι έτοιμος την επόμενη μέρα απευθείας να μπεις στο γήπεδο να παίξεις. Τα έχουμε πάει αρκετά καλά μέχρι στιγμής και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι».

Για τους στόχους στην ENBL: «Απ’ ό,τι ξέρω από όλα τα παιδιά της ομάδας και τη διοίκηση, η ομάδα θέλει να πηγαίνει για το καλύτερο συνέχεια. Εμάς η δουλειά μας είναι να μπαίνουμε στο γήπεδο, να νικάμε παιχνίδια και όπου μάς φτάσει αυτό».

Για το τι μπορεί να κερδίσει ο Ηρακλής από τη συμμετοχή του στην ENBL: «Σίγουρα εμπειρία, σίγουρα αναγνώριση φέρνοντας έναν τίτλο και “δίψα” για επόμενες κινήσεις και… διεκδικήσεις».

Για τον προσωπικό του στόχο: «Αυτό που θέλει κάθε αθλητής πρώτα απ’ όλα είναι η υγεία. Θέλω τον εαυτό μου να είναι υγιής, να είμαι χαρούμενος όπου κι αν βρίσκομαι, να μπορώ μέσα απ’ την ομάδα να βελτιώνομαι κι εγώ αλλά και να βελτιώσω και την ομάδα όταν με χρειάζεται. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει το μέλλον. Κοιτάω όλο και ψηλότερα, θέλω να βελτιώνομαι συνέχεια και όπου με φτάσει αυτό».

Για το ότι υπάρχουν υψηλές προσδοκίες και για τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης: «Είναι πολύ θετικό, όχι μόνο για το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, αλλά και για το μπάσκετ ολόκληρης της Ελλάδας. Πρέπει ομάδες να φτάσουν σε ψηλότερο επίπεδο και έχουμε τις υποδομές να το κάνουμε αυτό. Εγώ και σαν Θεσσαλονικιός είμαι πολύ χαρούμενος που γίνονται τα πράγματα καλύτερα. Η άποψή μου είναι πως υπάρχει μέλλον και για πολύ καλύτερα πράγματα. Είναι υγιής ανταγωνισμός όλο αυτό και μακάρι να υπάρχει σε όλες τις ομάδες, γιατί έτσι ανεβαίνει το επίπεδο».