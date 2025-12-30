ΠΑΟΚ: Ασταμάτητος τον Δεκέμβρη, σε… καυτό πρόγραμμα τον Γενάρη

Ο ΠΑΟΚ του Ζντοβτς αρνήθηκε να χάσει μέσα στον Δεκέμβρη, κλείνοντας τη χρονιά με 6 συνεχόμενες νίκες, λίγο πριν από έναν Γενάρη... φωτιά.

Το «τρελό» σερί του Δικεφάλου συνεχίζεται. Οι παίκτες του Ζντοβτς αρνούνται να χάσουν σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας ρεκόρ 17-4 τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.

Αν συνυπολογίσει κανείς πως οι δύο ήττες είναι από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, τα στατιστικά «μιλούν» από μόνα τους. Με 9-2 στην Stoiximan GBL έχει «σφραγίσει» την 3η θέση στον πρώτο γύρο, ο οποίος ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα.

Ένας Δεκέμβρης... απόλυτος που τον απογείωσε

Μπορεί πολλοί να περίμεναν μία «αστάθεια» του ΠΑΟΚ εν μέσω διοικητικών εξελίξεων και μεταγραφικού ντεμαράζ. Ήρθαν τρεις (Άλεν, Ταϊρί και Μπέβερλι), έφυγαν δύο (Τζάκσον, Μπράουν), με τα γκαρντ να αλλάζουν πλήρως «μορφή».

Όμως ούτε εκεί ο ΠΑΟΚ «μάσησε». Έξι συνεχόμενες νίκες μέσα στον Δεκέμβριο, τέσσερις για την Ελλάδα και δύο για το FIBA Europe Cup, περνώντας μεταξύ άλλων από την Καρδίτσα, το Μαρούσι αλλά και τη Λισαβόνα.

Το 2/2 πλέον στον όμιλο του FEC, στο 9-2 πλέον στην GBL και τα πάντα... ρολόι. Παράλληλα, με την 3η θέση που «σφράγισε» με το τέλος του πρώτου γύρου, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό στους «8» του Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδος.

Γενάρης... φωτιά με τέσσερα εκτός και φιλοξενία Παναθηναϊκού

Ο Γιούρι Ζντοβτς έχει εκφράσει πολλές φορές σε συνεντεύξεις Τύπου «παράπονα» για τα συνεχόμενα ταξίδια της ομάδας του, όμως η... Οδύσσεια δεν σταματάει εδώ.

Ο Ιανουάριος έχει έξι παιχνίδια στο πρόγραμμα για τον Δικέφαλο, με τα τέσσερα να είναι εκτός έδρας. Ξεκινάει νωρίς στις 3 Ιανουαρίου (15:45) στη Μύκονο κόντρα στην τοπική ομάδα, ενώ ακολούθως οι «ασπρόμαυροι» θα εκτίσουν το ρεπό τους στην πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου της GBL.

Κάτι που θα τους βοηθήσει να συγκεντρωθούν στο παιχνίδι κόντρα στη Μπιλμπάο στην Ισπανία (13/1 21:00), παιχνίδι που θα κρίνει εν πολλοίς την πρώτη θέση του ομίλου.

Νέο δύσκολο παιχνίδι, αυτή τη φορά κόντρα στον Παναθηναϊκό στο PAOK Sports Arena (17-18 Ιανουαρίου), πριν ο ΠΑΟΚ πάρει ξανά το... αεροπλάνο για Σλοβακία και μονομαχήσει με τη Πριεβίντζα (21/1 20:00) για την 4η αγωνιστική του ομίλου του FEC.

Ο πρώτος μήνας του έτους θα ολοκληρωθεί με δύο ακόμα αγώνες για την Stoiximan GBL, απέναντι στον Πανιώνιο στην Γλυφάδα (24-25/1) και στη Θεσσαλονίκη κόντρα στη Μύκονο (31 Ιανουαρίου).

