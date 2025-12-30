Πιτίνο: «Ευλογία που πήγα στον Παναθηναϊκό - Δεύτερη πατρίδα μου η Ελλάδα»

Ο Αμερικανός τεχνικός δεν ξέχασε τη μέρα που εντάχθηκε στο «τριφύλλι» και με ανάρτησή του τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είναι μία ευλογία που θα έχει πάντα στην καρδιά του και η Ελλάδα δεύτερο σπίτι του.
Aναλυτικά η ανάρτηση:
«Πριν επτά χρόνια εντάχθηκα στον Παναθηναϊκό. Ήταν μια ευλογία που πάντα θα έχω στην καρδιά μου. Η δεύτερη πατρίδα μου. Σε αγαπώ, Ελλάδα».
7 years ago I joined @Paobcgr. It was a blessing that I will always treasure. My adopted country. Love you Greece!— Rick Pitino (@RealPitino) December 30, 2025