Πιτίνο: «Ευλογία που πήγα στον Παναθηναϊκό - Δεύτερη πατρίδα μου η Ελλάδα»

Σαν σήμερα πριν 7 χρόνια ο Παναθηναϊκός έφερε στην Ελλάδα τον σπουδαίο Ρικ Πιτίνο στον πάγκο του.

Ο Αμερικανός τεχνικός δεν ξέχασε τη μέρα που εντάχθηκε στο «τριφύλλι» και με ανάρτησή του τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είναι μία ευλογία που θα έχει πάντα στην καρδιά του και η Ελλάδα δεύτερο σπίτι του.

Aναλυτικά η ανάρτηση:

«Πριν επτά χρόνια εντάχθηκα στον Παναθηναϊκό. Ήταν μια ευλογία που πάντα θα έχω στην καρδιά μου. Η δεύτερη πατρίδα μου. Σε αγαπώ, Ελλάδα».