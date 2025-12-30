Ασταμάτητοι οι Θάντερ - Μεγάλο διπλό των Καβαλίερς στο Σαν Αντόνιο

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους επικρατώντας των Ατλάντα Χοκς με 140-129. Την ίδια ώρα οι Κλίβελαντ Καβαλίερς άλωσαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς με 101-113.

Στην Οκλαχόμα οι πρωταθλητές φιλοξένησαν τους Ατλάντα Χοκς, κάνοντας για ακόμη ένα ματς επίδειξη δύναμης, αφού όταν πάτησαν... γκάζι στην τελευταία περίοδο «καθάρισαν» με άνεση την υπόθεση νίκη.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Θάντερ, έχοντας 39 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Ονιέκα Οκόνγκου να κάνει τρομερό ματς για τους Χοκς με 26 πόντους και 14 ριμπάουντ.

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Στο Σαν Αντόνιο, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς... προσγείωσαν τους Σπερς με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν ένα μεγάλο διπλό, βάζοντας τέλος στις κακές εμφανίσεις του τελευταίου διαστήματος.

Ο Τζάρετ Άλεν με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν ο πολυτιμότερος των νικητών, ενώ για τους Τεξανούς ξεχώρισε ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 26 πόντους, 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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