Οι Νικς απέδρασαν από την Νέα Ορλεάνη

Οι Νιου Γιορκ Νικς αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία απέναντι στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, παίρνοντας με αρκετό κόπο τη νίκη (125-130).

Οι Πέλικανς έκαναν δυναμική εκκίνηση στο ματς και προηγήθηκαν με 41-37 στη λήξη της πρώτης περιόδου, με τους γηπεδούχους να κλείνουν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα τριών πόντων (75-72).

Οι «Πελεκάνοι» συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι και στην τρίτη περίοδο όπου με επί μέρους 28-24, ανέβασαν την διαφορά στους 7 πόντους (103-96), όμως στην τέταρτη περίοδο οι Νικς αφυπνίστηκαν.

Οι Νεοϋορκέζοι στην τελευταία περίοδο εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους, έτρεξαν επί μέρους 22-34 και έκαναν την ανατροπή φεύγοντας αλώβητοι από τη Νέα Ορλεάνη.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον με 28 πόντους, 3 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νικς, με τον Ζάιον Ουίλιαμσον να ξεχωρίζει για τους Πέλικανς έχοντας 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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