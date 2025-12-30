Οι «Λύκοι»... δάγκωσαν τους «Ταύρους» στο Σικάγο

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έκαναν επίδειξη δύναμης στην έδρα των Σικάγο Μπουλς επικρατώντας με 101-136.

Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να μην μπήκαν καλά στην αναμέτρηση και να βρέθηκαν πίσω στο σκορ στην λήξη της πρώτης περιόδου (23-21), όμως στη συνέχεια κυριάρχησαν πλήρως και έφτασαν με χαρακτηριστική ευκολία στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Τίμπεργουλβς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 20-12 και παραμένουν σταθερά στα ψηλά πατώματα της δυτικής περιφέρειας, ενώ οι Μπουλς έπεσαν στο 15-16 και έχασαν έδαφος στη μάχη για τα playoffs.

Ο Ναζ Ριντ με 33 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να ξεχωρίζει για τους Μπουλς έχοντας 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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