Οι Ράπτορς πήραν το... θρίλερ κόντρα στους Μάτζικ - Έφυγαν αλώβητοι από το Μπρούκλιν οι Ουόριορς

Μετά από μεγάλη μάχη οι Τορόντο Ράπτορς λύγισαν τους Ορλάντο Μάτζικ με 107-106, ενώ οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς πέρασαν από την έδρα των Μπρούκλιν Νετς με 107-120.

Στο Τορόντο, οι Ράπτορς και οι Μάτζικ έδωσαν σκληρή μάχη για τη νίκη, με τις δύο ομάδες να παλεύουν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, με τον Σκότι Μπαρνς να χαρίζει τη νίκη στους Καναδούς.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μπράντον Ίνγκραμ που είχε 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ στράφι πήγε για τους Μάτζικ η συγκλονιστική εμφάνιση του Μπανκέρο που είχε 23 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

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Στη Νέα Υόρκη, οι Μπρούκλιν Νετς υποδέχθηκαν τους Ουόριορς, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν επίδειξη δύναμης παίρνοντας με άνεση τη νίκη που τους ανεβάζει στο 17-16, παραμένοντας σταθερά σε τροχιά playoffs.

Ο Στεφ Κάρι με 27 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος των Ουόριορς, με τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Νετς με 27 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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