Ο Γιόκιτς τραυματίστηκε και οι Χιτ έστησαν... πάρτι

Ο Σέρβος σέντερ αποχώρησε τραυματίας στο ημίχρονο της αναμέτρησης των Χιτ με τους Νάγκετς, με τους γηπεδούχους να φτάνουν με άνεση στη νίκη (147-123).

Ο Νίκολα Γιόκιτς στην εκπνοή του πρώτου μέρους έπεσε στο παρκέ σφαδάζοντας από τον πόνο μετά από πάτημα συμπαίκτη του και αποχώρησε στα αποδυτήρια προκαλώντας συναγερμό στους Ντένβερ Νάγκετς.

Η απουσία του Σέρβου σέντερ, επηρέασε σε τεράστιο βαθμό τους «Σβώλους», που στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς τον ηγέτη τους κατέρρευσαν και επέτρεψαν στους Χιτ να πάρουν με άνεση τη νίκη.

Μέχρι να τραυματιστεί ο Γιόκιτς είχε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τον Χάιμε Χάκες να ξεχωρίζει για τους Μαϊάμι Χιτ έχοντας 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης