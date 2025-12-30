Με Γιάννη δεν χάνουν οι Μπακς

Η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο αφύπνισε τους Μιλγουόκι Μπακς που πανηγύρισαν δεύτερη σερί νίκη, αυτή τη φορά κόντρα στους Σάρλοτ Χόρνετς με 123-113

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 24 πόντους, 4 ριμπάουντ 7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25 λεπτά συμμετοχής, με 11/15 δίποντα και 2/4 βολές.

Το ματς

Οι Μπακς αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία στο πρώτο ημίχρονο, αφού οι Χόρνετς προηγήθηκαν με 26-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου και έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα τριών πόντων (66-63).

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο τα «Ελάφια» σοβαρεύτηκαν, έκαναν επί μέρους 23-32 στην τρίτη περίοδο παίρνοντας τα ηνία της αναμέτρησης (89-95), συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στην τέταρτη περίοδο.

Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο οι Χόρνετς πήγαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους, όμως ξέμειναν από δυνάμεις και στο φινάλε ανέλαβε δράση ο Αντετοκούνμπο που τελείωσε το ματς «σφραγίζοντας» την δεύτερη σερί νίκη των Μπακς.

Με αυτό το αποτέλεσμα τα «Ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 14-19 και αναπτέρωσαν τις ελπίδες τους για παρουσία στην post season, ενώ αντίθετα οι Χόρνετς έπεσαν στο 11-21 και έχασαν έδαφος.

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