Ματσάρα στην Βαρκελώνη - Εντός έδρας με την Ζαλγκίρις η Χάποελ

H Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Μονακό στο ντέρμπι του σημερινού προγράμματος, ενώ η πρωτοπόρος Χάποελ Τελ - Αβίβ υποδέχεται την Ζαλγκίρις στο Ισραήλ.

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής της Euroleague το βράδυ της Τρίτης (30/12). Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται στο Palau Blaugrana την Μονακό (21:30) στο ντέρμπι του σημερινού προγράμματος, με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ να θέλει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Φενέρμπαχτσε.

Η πρωτοπόρος Χάποελ Τελ - Αβίβ υποδέχεται στο Ισραήλ την Ζαλγκίρις (21:05), με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να στοχεύει στη νίκη για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

Tρίτη 30/12

Βαλένθια – Παρτίζαν 30/12 στις 21:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/12 στις 21:05

Βιλερμπάν – Παρί 30/12 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μονακό 30/12 στις 21:30

Παρασκευη 2/1

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 2/1 στις 19:00

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 2/1 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2/1 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 2/1 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 2/1 στις 21:45

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2/1 στις 22:00

H βαθμολογία της Euroleague

1. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-5

2. Βαλένθια 12-6

3. Παναθηναϊκός AKTOR 12-6

4. Μπαρτσελόνα 12-6

5. Φενέρμπαχτσε 11-6

6. Μονακό 11-7

7. Ολυμπιακός 10-7

8. Ζάλγκιρις 10-8

9. Ερυθρός Αστέρας 10-8

10. Ρεάλ Μαδρίτης 10-8

11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9

12. BC Dubai 9-9

13. Βίρτους Μπολόνια 8-10

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10

15. Παρί 6-12

16. Μπασκόνια 6-12

17. Αναντολού Εφές 6-12

18. Παρτίζαν 6-12

19. Μπάγερν 5-13

20. Βιλερμπάν 5-13