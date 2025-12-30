Ματσάρα στην Βαρκελώνη - Εντός έδρας με την Ζαλγκίρις η Χάποελ

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής της Euroleague το βράδυ της Τρίτης (30/12). Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται στο Palau Blaugrana την Μονακό (21:30) στο ντέρμπι του σημερινού προγράμματος, με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ να θέλει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Φενέρμπαχτσε.
Η πρωτοπόρος Χάποελ Τελ - Αβίβ υποδέχεται στο Ισραήλ την Ζαλγκίρις (21:05), με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να στοχεύει στη νίκη για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.
Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής
Tρίτη 30/12
Βαλένθια – Παρτίζαν 30/12 στις 21:00
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/12 στις 21:05
Βιλερμπάν – Παρί 30/12 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Μονακό 30/12 στις 21:30
Παρασκευη 2/1
Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 2/1 στις 19:00
Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 2/1 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2/1 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 2/1 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 2/1 στις 21:45
Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2/1 στις 22:00
H βαθμολογία της Euroleague
1. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-5
2. Βαλένθια 12-6
3. Παναθηναϊκός AKTOR 12-6
4. Μπαρτσελόνα 12-6
5. Φενέρμπαχτσε 11-6
6. Μονακό 11-7
7. Ολυμπιακός 10-7
8. Ζάλγκιρις 10-8
9. Ερυθρός Αστέρας 10-8
10. Ρεάλ Μαδρίτης 10-8
11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9
12. BC Dubai 9-9
13. Βίρτους Μπολόνια 8-10
14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10
15. Παρί 6-12
16. Μπασκόνια 6-12
17. Αναντολού Εφές 6-12
18. Παρτίζαν 6-12
19. Μπάγερν 5-13
20. Βιλερμπάν 5-13