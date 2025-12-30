Εξ αναβολής δοκιμασία στο Μαρούσι για τον ταλαιπωρημένο Παναθηναϊκό

Το Μαρούσι υποδέχεται στο κλειστό του Αγίου Θωμά τον Παναθηναϊκό (18:30) στο εξ αναβολής παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της 11ης αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Δοκιμασία στο Μαρούσι για τον... ταλαιπωρημένο Παναθηναϊκό. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων υποδέχεται στο κλειστό του Αγίου Θωμά τους «πράσινους» το εξ αναβολής παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της 11ης αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αρχικά η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα του Σαββάτου (27/12), ωστόσο λόγω κρουσμάτων γρίπης που ξέσπασε στο «τριφύλλι» αναβλήθηκε. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προέρχεται από σπουδαίο διπλό στο Κάουνας επί της Ζαλγκίρις, ωστόσο η προετοιμασία του για το παιχνίδι με το Μαρούσι, αλλά και για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 20η αγωνιστική της Euroleague έγινε μετ' εμποδίων.

Ο Τούρκος τεχνικός είδε το απόγευμα της Τρίτης όλους τους ασθενείς να επιστρέφουν σταδιακά σε πρόγραμμα προπόνησης, ενώ εκτός έμεινε ο Κώστας Σλούκας λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.

Το κλειστό του Αγίου Θωμά αναμένεται να είναι κατάμεστο, με το Μαρούσι να έχει ανακοινώσει Sold-out για την αναμέτρηση.

Σάββατο 27/12

ΑΕΚ - Άρης 82-76

Κολοσσός - Μύκονος 83-97

Ηρακλής - Πανιώνιος 80-66

Κυριακή 28/12

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 68-72

Περιστέρι - Προμηθέας 80-92

Τρίτη 30/12

18:30 Μαρούσι - Παναθηναϊκός

βαθμολογία (Ν-Η)

Ολυμπιακός 20β | 10-0 ΠΑΟΚ 20β. | 9-2 Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1 ΑΕΚ 18β | 7-4 Προμηθέας 17β. | 6-5 Άρης 16β. | 5-6 Μύκονος 16β. | 5-6 Περιστέρι Betsson 15β | 5-5 Ηρακλής 16β. | 5-6 Καρδίτσα 15β | 4-7 Πανιώνιος 13β | 1-11 Κολοσσός Ρόδου 13β | 2-9 Μαρούσι 12β | 2-8

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

Σάββατο 3/1

15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ

18:15 Ηρακλής - Περιστέρι

18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ

Κυριακή 4/1

13:00 Άρης - Ολυμπιακός

13:00 Κολοσσός - Μαρούσι

16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

Σάββατο 3/1

15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ

18:15 Ηρακλής - Περιστέρι

18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ

Κυριακή 4/1

13:00 Άρης - Ολυμπιακός

13:00 Κολοσσός - Μαρούσι

16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα