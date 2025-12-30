Εξ αναβολής δοκιμασία στο Μαρούσι για τον ταλαιπωρημένο Παναθηναϊκό

Δοκιμασία στο Μαρούσι για τον... ταλαιπωρημένο Παναθηναϊκό. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων υποδέχεται στο κλειστό του Αγίου Θωμά τους «πράσινους» το εξ αναβολής παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της 11ης αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Αρχικά η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα του Σαββάτου (27/12), ωστόσο λόγω κρουσμάτων γρίπης που ξέσπασε στο «τριφύλλι» αναβλήθηκε. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προέρχεται από σπουδαίο διπλό στο Κάουνας επί της Ζαλγκίρις, ωστόσο η προετοιμασία του για το παιχνίδι με το Μαρούσι, αλλά και για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 20η αγωνιστική της Euroleague έγινε μετ' εμποδίων.
Ο Τούρκος τεχνικός είδε το απόγευμα της Τρίτης όλους τους ασθενείς να επιστρέφουν σταδιακά σε πρόγραμμα προπόνησης, ενώ εκτός έμεινε ο Κώστας Σλούκας λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.
Το κλειστό του Αγίου Θωμά αναμένεται να είναι κατάμεστο, με το Μαρούσι να έχει ανακοινώσει Sold-out για την αναμέτρηση.
Σάββατο 27/12
ΑΕΚ - Άρης 82-76
Κολοσσός - Μύκονος 83-97
Ηρακλής - Πανιώνιος 80-66
Κυριακή 28/12
Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 68-72
Περιστέρι - Προμηθέας 80-92
Τρίτη 30/12
18:30 Μαρούσι - Παναθηναϊκός
βαθμολογία (Ν-Η)
- Ολυμπιακός 20β | 10-0
- ΠΑΟΚ 20β. | 9-2
- Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1
- ΑΕΚ 18β | 7-4
- Προμηθέας 17β. | 6-5
- Άρης 16β. | 5-6
- Μύκονος 16β. | 5-6
- Περιστέρι Betsson 15β | 5-5
- Ηρακλής 16β. | 5-6
- Καρδίτσα 15β | 4-7
- Πανιώνιος 13β | 1-11
- Κολοσσός Ρόδου 13β | 2-9
- Μαρούσι 12β | 2-8
Η επόμενη αγωνιστική (13η)
Σάββατο 3/1
15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ
18:15 Ηρακλής - Περιστέρι
18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ
Κυριακή 4/1
13:00 Άρης - Ολυμπιακός
13:00 Κολοσσός - Μαρούσι
16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα
Η επόμενη αγωνιστική (13η)
Σάββατο 3/1
15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ
18:15 Ηρακλής - Περιστέρι
18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ
Κυριακή 4/1
13:00 Άρης - Ολυμπιακός
13:00 Κολοσσός - Μαρούσι
16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα