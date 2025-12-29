Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πρώτος σε ψήφους στην Ανατολή για το All-Star Game

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται πρώτος σε ψήφους στην Ανατολή και δεύτερος σε όλο το ΝΒΑ στην ψηφοφορία για το All-Star Game 2026.

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε την πρώτη καταμέτρηση ψήφων ενόψει του All-Star Game το απόγευμα της Δευτέρας. Πρώτος σε ψήφους σε όλο το ΝΒΑ είναι ο Λούκα Ντόντσιτς με 1.249.518, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην δεύτερη θέση και στην πρώτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με 1.192.296.

Νίκολα Γιόκιτς, Στεφ Κάρι, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Βικτόρ Γουεμπανιαμά συμπληρώνουν την πεντάδα στη Δύση, ενώ Ταϊρίς Μάξι, Τζέιλεν Μπράνσον, Κέιντ Κάνινχαμ, Ντόνοβαν Μίτσελ είναι οι πρώτοι πέντε στην Ανατολή.

Το All-Star Game 2026 θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της 16ης Φεβρουαρίου στο Intuit Dome του Λος Άντζελες.