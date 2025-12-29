Οι σκληρές διαπραγματεύσεις για το 50% της αξίας του Καραγιαννίδη

Ο Γιάννης Αυλακιώτης είναι ο μόνος στα Βαλκάνια που έχει όλες τις λεπτομέρειες από τις συζητήσεις για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, για τον οποίο «σφάζονται» υπερομάδες, οι εξής δύο: Ολυμπιακός και Ντουμπάι BC.

Μόλις τελείωνα το γράμμα μου στον Άγιο Βασίλη. Τον παρακαλούσα να φέρει έναν υπερπαίκτη στον Θρύλο να τον έχει ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Λίγο να παίζει, λίγο να βοηθά στα σεμινάρια, ταλαντούχος να είναι βρε αδερφέ. Τσουπ, σκάει η μπόμπα. Ταϊρίκ Τζόουνς. Εδώ είμαστε λέω.

Ψήθηκα ο Γιάνναρος, δεν σας το κρύβω. Παίκτες με εξαιρετικό χαρακτήρα και γεμάτους επιτυχίες στην καριέρα τους, εννοείται πως τους θέλω. Όταν αυτό δε γίνεται, ο Ταϊρίκ είναι εξαιρετική λύση. Δυναμίτης. Πατάει να καρφώσει και αισθάνεται στο κεφάλι την υγρασία από την οροφή στο ΣΕΦ. Μιλάμε για μεγαλεία.

Το ’χω σίγουρο πως η μεταγραφή τελείωσε. Ώσπου σκάει η Ντουμπάι. Αυτοί γιατί είναι στην Ευρώπη είπαμε; Η κακιά Euroleague φταίει που τους έβαλε από την πίσω πόρτα. Άχτι τον έχουν τον Θρύλο μας επειδή δεν ήθελε Άμπου Ντάμπι και ψήφιζε Βελιγράδι. Βρε καλοί μου την Αθήνα δεν ήθελαν και ψήφιζαν Βελιγράδι, καταλάβετέ το πως δεν είστε εσείς το πρόβλημα. Τίποτα, σκαλωμένοι στα Εμιράτα.

Θυμήθηκα μετά πως μας πλήρωσαν καλά για τον Πετρούσεφ, οπότε αυτό το χρήμα θα δώσουμε και θα τον φέρουμε τον τριπαίκτουρα τον Ταϊρίκ. Μουλάρωσαν οι Αφοι δε δίνουν buy out, διάβαζα στα σοβαρά ρεπορτάζ που ήταν όλα ίδια στα περισσότερα site. Δεν μπορεί, τόσοι έγκριτοι υποστηρικτές του Θρύλου και του Λιόλιου να κάνουν λάθος. Μελαγχόλησα. Σήκωσα όμως κεφάλι, γιατί είμαι refuse to lose. Μόνο μη με βάλεις σε κάνα καρέ με χαρτιά γιορτινές μέρες που είμαι. Ένα περίεργο πράγμα, οι τετράδες δε μου βγαίνουν σε καλό.

Έκανα διεθνές ρεπορτάζ. Μίλησα απ’ ευθείας με Σερβία, με Πειραιά, με ΗΑΕ. Πήρα και μια θειά μου στο χωριό. Φτιάχνει καλή φέτα και ξέμεινε ο Φουρνιέ. Άσχετο το τελευταίο μη δίνετε σημασία.

Όσα έμαθα θα τα μοιραστώ μαζί σας. Με ξέρετε μυστικό δεν μπορώ να κρατήσω. Το πιο παράξενο που πληροφορήθηκα, είναι πως υπάρχουν διαπραγματεύσεις, αλλά σε διαφορετική βάση απ’ τα συνηθισμένα. Ούτε δολάρια, ούτε ευρώ συζητιούνται. Ένα διαφορετικό νόμισμα πλέον έχει αξία. Κι εκεί ο Θρύλος να ξέρετε πως είναι δυνατός.

Η Ντουμπάι κατέθεσε πρόταση στην Παρτίζαν λέγοντας: «Δίνουμε μισό Καραγιαννίδη». Παραξενεύτηκαν οι Σέρβοι, έμαθαν όμως τι συμβαίνει. Μια χαρά τους φάνηκε. Ολυμπιακός τώρα, έκανε μουτράκια. Λεφτά υπάρχουν μόνο για ομάδες της Αχαϊας. Στις υπόλοιπες δε δίνουμε.

Ξεκίνησε λοιπόν το νταραβέρι. Η πλευρά του Ταϊρίκ που θέλει Ολυμπιακό όπως ο Λιάγκας πρώτη θέση στο ΣΕΦ, έκανε τη δική της πρόταση στην Παρτίζαν. 10 πανιά κάλυψης ΣΕΦ. Ψάρωσαν στο Βελιγράδι. Εδώ έπεσαν τα… βαριά χαρτιά. Χρυσός, πετρέλαιο, κρατικά λεφτά στο ΣΕΦ. Οι μεγαλύτερες αξίες στον πλανήτη. Το χρήμα πάει κι έρχεται, ανεβαίνει και κατεβαίνει. Αυτά δύσκολα χάνουν την αξία τους.

Ο Ζάρκο ξέρει καλά από ΣΕΦ. Ζήτησε να προστεθούν και 5 υγρομονώσεις οροφής. Μάσησε η πλευρά Ταϊρίκ. Πώς να το πουν στον Θρύλο αυτό; Με μισή καρδιά το έκαναν. Έξαλλος ο Σκινδήλιας ζήτησε να ανασκευάσει τη δήλωση πως κάτι χρωστάμε στο Βελιγράδι. Τον συγκράτησε ο Λεπενιώτης.

«Ταβάνι 10 σχοινιά και νάιλον σακούλες», ήταν η τελική προσφορά του Ολυμπιακού. Ούτε μια δημοσιογραφική υπηρεσία παραπάνω, συμπλήρωσε ο Παναής και ο Γιώργης μόλις πληροφορήθηκαν τις εξελίξεις. Το πήραν άσχημα γιατί από Σερβία περίμεναν καλύτερη συμπεριφορά. Σκληρή στάση από Βαλκάνια, είναι πραγματική προδοσία. Ένα χωριό είμαστε ρε αλήτες. Κάνεις το ταξίδι με μια βαλιτσούλα που λέει ο λόγος.

Μη μου αγχώνεστε όμως. Έχουμε με το μέρος μας τον παικταρά. Αυτός από την πρώτη στιγμή έδωσε τα χέρια. Εντάξει δε θα πάρει και λίγα. Ολόκληρη ψυκτική μονάδα του δίνουν μέχρι το τέλος της σεζόν. Που να βρει τόσο χρήμα;