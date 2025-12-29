Γενικός Διευθυντής της ΕΟΚ: «Μέρος του Κλειστού της Ξιφασκίας θα μεταφερθεί στα Ιωάννινα»

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ, Ντίνος Σβερκούνος, αποκάλυψε πως τα Ιωάννινα θα αποκτήσουν νέο Κλειστό γήπεδο, καθώς, μέρος του Ολυμπιακού Ακινήτου του Ελληνικού θα μεταφερθεί στην πόλη

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Women’s All-Star Game 2025, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ αποκάλυψε στην γιορτή του μπάσκετ Γυναικών, πως τα Ιωάννινα θα αποκτήσουν νέο μεγάλο Κλειστό γήπεδο

Συγκεκριμένα, ο Ντίνος Σβερκούνος, μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε πως μέρος του Ολυμπιακού Ακινήτου του Ελληνικού, το Κλειστό της ξιφασκίας των ΟΑ 2004, θα μεταφερθεί στην πόλη των Ιωαννίνων.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:



«Τα Ιωάννινα, με τη συνδρομή της Περιφέρειας, έχουν στηρίξει την Εθνική Γυναικών. Η Περιφέρεια, με τη συνδρομή της Ελληνικής Κυβέρνησης, έχει εξασφαλίσει 24 εκατομμύρια προκειμένου να έρθει ένα μεγάλο γήπεδο στην πόλη για γεγονότα ευρωπαϊκά.



Θα έρθει μέρος του Ολυμπιακού Ακινήτου του Ελληνικού, με αυτά τα 24 εκατομμύρια θα έχουμε ένα πολύ σύγχρονο γήπεδο για πολύ σημαντικές διοργανώσεις».