Με Κρις Σίλβα η κορυφαία πεντάδα των ομίλων του Basketball Champions League

Ο Κρις Σίλβα συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League, με τον Αμερικανό να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του με την ΑΕΚ στην διοργάνωση.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στην φάση των ομίλων του Basketball Champions League, με την Ένωση να κατακτά την πρώτη θέση στον γκρουπ της με απολογισμό πέντε νίκες σε έξι αγώνες.

Ο Κρις Σλιβα οδήγησε με τις εμφανίσεις του την ΑΕΚ στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, με τον 29 χρόνο σέντερ να συμπεριλαμβάνεται στην κορυφαία πεντάδα της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League.

Ο Αμερικανός άσος σε πέντε παιχνίδια μέτρησε 14.8 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, 1.6 κλεψίματα και 1 μπλοκ κατά μέσο όρο. Την κορυφαία πεντάδα της α’ φάσης συμπληρώνουν οι Τζερεμάια Χιλ (Σαλόν), Ρίκι Ρούμπιο (Μπανταλόνα), Ουίλ Κάμινγκς (Γαλατάσαραϊ) και Τζακ Ουάιτ (Μερσίν).