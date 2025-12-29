Μοίρασαν δώρα και χαμόγελα σε παιδιά οι παίκτες του Παναθηναϊκού (pic)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση, με τους παίκτες των «πρασίνων» να μοιράζουν δώρα και χαμόγελα σε παιδιά, στέλνοντας ένα μήνυμα στήριξης τις μέρες των Χριστουγέννων.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με αίσθημα ευθύνης και αγάπης, βρέθηκε και φέτος δίπλα στα παιδιά που δίνουν τον δικό τους αγώνα, στέλνοντας ένα μήνυμα στήριξης αυτές τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.

Οι Τζέριαν Γκραντ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ επισκέφθηκαν την Παιδιατρική και Ογκολογική Κλινική του Μητέρα, Μαιευτηρίου του Ομίλου «ΥΓΕΙΑ», και παράλληλα στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» βρέθηκαν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Οι αθλητές του Παναθηναϊκού AKTOR μοίρασαν και φέτος δώρα, χάρισαν χαμόγελα και πέρασαν πολύτιμο χρόνο με τα παιδιά και τις οικογένειές τους, στηρίζοντας έμπρακτα τη λειτουργία των ογκολογικών και παιδιατρικών τμημάτων, μεταδίδοντας δύναμη, αισιοδοξία και αγάπη