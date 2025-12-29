All Star Game Γυναικών: Η Μόργκαν Μάλι νικήτρια στον διαγωνισμό τριπόντων (pics)

Η γκαρντ του Πρωτέα Βούλας, αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια στον διαγωνισμό τριών πόντων του All Star Game Γυναικών, χαρίζοντας δυνατές στιγμές στο κοινό που παρακολούθησε τη διοργάνωση. Στον μεγάλο τελικό, η Αμερικανίδα guard επικράτησε της Ιωάννας Κριμίλη του Παναθηναϊκού με 22-18.

Ο διαγωνισμός τριών πόντων του All Star Game Γυναικών πρόσφερε θέαμα, ένταση και μεγάλες στιγμές, με κορυφαίες σουτέρ του ελληνικού πρωταθλήματος να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.



Στη γραμμή των τριών πόντων παρατάχθηκαν οι Ιωάννα Κριμίλη, Σαμ Γαλανόπουλος και Φίνα Φιτζέραλντ από τον Παναθηναϊκό, η Ελεάννα Χριστινάκη και η Νόζια Γούλφοκ από τον Ολυμπιακό, η Αλέξις Πρινς του Αθηναϊκού, η Μάντισον Γκριγκς της Ιωνίας και η Μάι Μόργκαν Μάλι του Πρωτέα Βούλας, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διαγωνισμό.

Μετά από έναν συναρπαστικό πρώτο γύρο, τέσσερις παίκτριες ξεχώρισαν και εξασφάλισαν την πρόκριση στα ημιτελικά: η Σαμ Γαλανόπουλος, η Νόζια Γούλφοκ, η Μόργκαν Μάλι και η Ιωάννα Κριμίλη.

Στον μεγάλο τελικό, η Ιωάννα Κριμίλη και η Μόργκαν Μάλι αναμετρήθηκαν σε μια πραγματική μονομαχία νεύρων και ακρίβειας. Και οι δύο έδειξαν ψυχραιμία και σταθερότητα, όμως στο φινάλε η Μόργκαν Μάλι ήταν εκείνη που χαμογέλασε, κατακτώντας τον τίτλο με σκόρ 22-18 και αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων.