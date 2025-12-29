All Star Game Γυναικών: Το κόκκινο χαλί και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστριών (pics)

Η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ Γυναικών ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12) στα Ιωάννινα και η Εβίνα Μάλτση υποδέχθηκε τις αθλήτριες και τις προπονήτρεις στο κόκκινο χαλί του All Star Game elevated by ΟΠΑΠ, προτού οι πρωταγωνίστριες περάσουν στη δράση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστριών:

Εβίνα Μάλτση (Ambassador All Star Game elevated by ΟΠΑΠ και GM Εθνικής Γυναικών): «Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους. Εγώ είμαι εδώ για να υποδεχτώ τις παίκτριες, να τις καλωσορίσω και να ξεκινήσουμε τη γιορτή του μπάσκετ. Γιατί είναι μια γιορτή του μπάσκετ και μια προβολή του μπάσκετ γυναικών. Περιμένουμε να έρθουν οι καλύτερες αθλήτριες του φετινού πρωταθλήματος και να μας χαρίσουν πολύ όμορφο θέαμα και πολύ όμορφες στιγμές. Νομίζω ότι πλέον είναι ξεκάθαρο πως στόχος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης είναι να βοηθήσει τόσο στην προώθηση όσο και στην ανάπτυξη του μπάσκετ γυναικών. Γίνονται σπουδαία βήματα. Είμαστε ευχαριστημένοι, όχι γιατί έχουμε φτάσει στο ταβάνι, αλλά γιατί κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει πλέον μεγαλύτερη προβολή, ο κόσμος έρχεται σε μεγαλύτερη επαφή με τις αθλήτριες, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να δηλώνουμε ευχαριστημένοι και από αυτό που βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχει ανταγωνισμός και παρακολουθούμε πάρα πολύ όμορφα παιχνίδια. Νομίζω ότι για να φέρεις περισσότερα κορίτσια στο άθλημα, πρέπει να έχεις ένα ελκυστικό προϊόν, που θα κάνει τα παιδιά να αγαπήσουν το μπάσκετ και να πουν από μικρά “θέλω να γίνω σαν αυτές”. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικές είναι αυτές οι δράσεις για την ανάπτυξη του αθλήματος».

Φρόσω Δρακάκη (Team Hellas, προπονήτρια Ολυμπιακού): «Χρόνια πολλά σε όλους αρχικά. Οι οδηγίες θα είναι απλές: να το διασκεδάσουμε και να περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ σημαντικές όλες αυτές οι δράσεις για να προβάλουμε το μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα. Μακάρι να το χαρούμε όλοι και του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα, με περισσότερα παιδιά στα γήπεδα, να γεμίσει ο χώρος του μπάσκετ με πολλά κορίτσια και αγόρια. Καταλαβαίνετε πως δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τα πλάνα μου. Φυσικά και υπάρχουν, τα καταστρώναμε το προηγούμενο βράδυ και θα τα δείτε στο γήπεδο».

Σελέν Ερντέμ (Team World, προπονήτρια Παναθηναϊκού): «Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ και θα ήθεά να ευχαριστήσω την ΕΟΚ για τη διοργάνωση του All Star Game elevated by ΟΠΑΠ. Είναι υπέροχο αυτό, που συμβαίνει, και είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Δεν έχω κάποια… μυστική τακτική για να νικήσει η ομάδα μου, είναι μια μέρα διασκέδασης. Εχω μάθει ορισμένα ελληνικά και τα χρησιμοποιώ, μπορεί να το κάνω και… στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ξέρω να λέω και… Εβίνα Μάλτση, εκτός των άλλων (σ.σ. η Εβίνα Μάλτση ήταν παρούσα στον χώρο)».

Ντίνα Σαρηγιαννίδου (Team Hellas, αθλήτρια ΠΑΣ Γιάννινα): «Περιμέναμε και θέλαμε πολύ αυτή τη διοργάνωση. Στα Ιωάννινα μας αρέσουν πολύ τέτοιες διοργανώσεις, γιατί ο κόσμος αγαπά το μπάσκετ Γυναικών και το μπάσκετ γενικότερα. Είπα στη συμπαίκτριά μου, την Τία Σίνγκλετον, ότι είμαστε… αντίπαλοι και θα παίξει καθεμία για την νίκη, είναι… σαν να μη σε ξέρω. Εχουμε το πλεονέκτημα, ότι γνωρίζουμε το γήπεδο, το μυστικό είναι να το χαρούμε».

Πηνελόπη Παυλοπούλου (Team Hellas, αθλήτρια Αθηναϊκού): «Θέλουμε να κερδίσουμε τις ξένες παίκτριες. Παίζουμε στην χώρα μας, ως Ελληνίδες είμαστε καλές παίκτριες, θέλουμε όμως πάνω από όλα να περάσουμε καλά και να προβάλουμε το μπάσκετ Γυναικών. Τα Ιωάννινα μας φιλοξενούν για άλλη μια φορά και θέλουμε να το ευχαριστηθούμε. Πάμε να παίξουμε ελεύθερα, οι περισσότερες γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ίσως παίξουμε λίγο διαφορετικά. Το σημαντικό είναι να το ευχαριστηθούμε».

Ασημίνα Κουτσουνούρη (Team Hellas, αθλήτρια Ανόρθωσης Βόλου): «Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ, στα Ιωάννινα και στο All Star Game elevated by ΟΠΑΠ. Είναι μεγάλη χαρά για όλες τις αθλήτριες κι εύχομαι ο κόσμος να περάσει πολύ όμορφα. Δεν έχουμε πάρει ακόμη… τις οδηγίες από την κόουτς για τις ξένες παίκτριες, αλλά ας κερδίσουν οι καλύτερες. Οταν μπαίνεις στο γήπεδο θέλεις να τα δώσεις όλα, αλλά νομίζω ότι αυτή την φορά προέχει η διασκέδαση, σε μια πολύ όμορφη διαφήμιση του ελληνικού μπάσκετ».

Τία Σίνγκλετον (Team World, αθλήτρια ΠΑΣ Γιάννινα): «Είναι όμορφο που διεξάγεται αυτή η γιορτή στα Ιωάννινα, στην πόλη όπου αγωνίζομαι, κι ελπίζω να το χαρούν πολύ όλα τα κορίτσια. Ξέρω το γήπεδο και… τις μπασκέτες, οπότε θα με βοηθήσει να αντιμετωπίσω τη συμπαίκτριά μου, Ντίνα Σαρηγιαννίδου, με την οποία στην τελευταία προπόνηση λέγαμε, ότι πλέον είμαστε… εχθροί. Πάμε να το απολαύσουμε».

Μόργκαν Μάλι (Team World, αθλήτρια Πρωτέα Βούλας): «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που βρίσκομαι εδώ και που θα μοιραστώ το παρκέ με τόσο ταλαντούχες παίκτριες. Θα είναι κάτι διασκεδαστικό. Ελπίζω να βάλω μερικά καλάθια. Ελπίζω να διασκεδάσουμε, να μοιραστούμε την μπάλα, να βάλουμε μερικά καλάθια και να δούμε τι θα γίνει. Οι Ελληνίδες παίκτριες είναι σκληρές».