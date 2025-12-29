Οι Ουόριορς ενδιαφέρονται για τον Ντέιβις, αλλά...

Οι Ουόριορς έχουν στο «στόχαστρό» τους τον Άντονι Ντέιβις, αλλά οι Ντάλας Μάβερικς πως δεν είναι τόσο... ζεστοί για ένα trade με τους «πολεμιστές».

Η ομάδα του Στιβ Κερ θέλει να προσθέσει έναν πρωτοκλασάτο σέντερ στο ρόστερ της και σύμφωνα με τον Κρις Χέινς ανήκει στην λίστα με τους... υποψήφιους για τον "AD". Οι Ουόριορς θα ήθελαν να κάνουν δικό τους τον έμπειρο ψηλό, όμως η εν λόγω υπόθεση παρουσιάζει πολλά «αγκάθια».

Για την ακρίβεια, οι «Μαβς» παρουσιάζονται αρνητικοί στο ενδεχόμενο μιας ανταλλαγής με τους «πολεμιστές». Κι αυτό γιατί στο Ντάλας θεωρούν πως οι Ουόριορς δεν μπορούν να καλύψουν τα «θέλω» τους σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ντέιβις.