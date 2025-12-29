Άνοιγμα... παραμονής του Άρη Betsson σε Νουά!

Η ξεκάθαρη πρόθεση του Άρη Betsson για τον Αμίν Νουά ο οποίος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του τους ανθρώπους του τμήματος.

Μπορεί ο Αμίν Νουά να βρίσκεται... σκάρτους δύο μήνες στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο έχει αφήσει ήδη το στίγμα του στο σύνολο του Ιγκόρ Μίλισιτς, αποτελώντας έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της ομάδας.

Ως εκ τούτου, είναι ξεκάθαρο πως οι άνθρωποι του Άρη Betsson θέλουν να κρατήσουν τον Γάλλο φόργουορντ και την επόμενη σεζόν στο Nick Galis Hall, έχοντας κάνει σαφείς τις προθέσεις τους προς την πλευρά του παίκτη.

Ακόμη, δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση ανανέωσης συμβολαίου, ωστόσο αυτό είναι κάτι που αναμένεται να συμβεί το προσεχές διάστημα, την ίδια στιγμή που και ο ίδιος ο αθλητής δείχνει πως απολαμβάνει το μπάσκετ με τα κιτρινόμαυρα, κάτι που φυσικά αντικατοπτρίζεται και με την εξαιρετική έως τώρα παρουσία του στο παρκέ.

Ο Αμίν Νουά μετρά 16,3 πόντους μέσο όρο, έχοντας αγωνιστεί σε 10 παιχνίδια με τον Άρη Betsson, στα οποία οι Θεσσαλονικείς έχουν ρεκόρ 6-4.