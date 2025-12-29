Ο... αθέατος MVP του ΠΑΟΚ, Μπεν Μουρ - «Κερδίσαμε από την άμυνα στην Καρδίτσα!»

Ο Αμερικανός φόργουορντ του ΠΑΟΚ στάθηκε στη ψυχραιμία και την ενότητα της ομάδας στο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο στην Καρδίτσα, τονίζοντας τη σημασία της άμυνας και της προσαρμογής στο πλάνο του Ζντοβτς, ενώ μίλησε και για την ενσωμάτωση των Άλεν, Ταϊρί και Μπέβερλι.

Ο Μπεν Μουρ εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση και τη νοοτροπία του ΠΑΟΚ στη νίκη επί της Καρδίτσας, εξηγώντας ότι το παιχνίδι κρίθηκε στην αμυντική λειτουργία και στην ικανότητα της ομάδας να παραμένει ενωμένη υπό πίεση.

Αναφέρθηκε στις αλλαγές που έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο, στις προσπάθειες προσαρμογής των νέων παικτών και στη σταθερή συμπεριφορά του ΠΑΟΚ στα κρίσιμα σημεία των αγώνων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομαδικότητα και η ψυχραιμία είναι τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά.

Αναλυτικά:

Για το παιχνίδι απέναντι στην Καρδίτσα:

«Νιώθω ότι επιθετικά ακόμα προσπαθούσαμε να βρούμε ρυθμό μεταξύ μας. Κερδίσαμε το παιχνίδι στην άμυνα και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Η αντίπαλη ομάδα έκανε κάποια πολύ καλά σερί. Νομίζω ότι μείναμε ψύχραιμοι και τα αντέξαμε, και αυτό μας έδωσε τη νίκη».

Για το πόσο σημαντικό ήταν το πνευματικό κομμάτι στην αναμέτρηση:

«Πάρα πολύ. Νιώθω ότι προσεγγίζουμε κάθε μέρα σαν να είναι μεγάλο παιχνίδι. Αλλά αυτό ήταν ιδιαίτερα ένα από αυτά στα οποία έπρεπε να ενωθούμε. Έχουμε τρεις νέους παίκτες, τρεις νέους αδελφούς μαζί μας. Θέλαμε να ενωθούμε και να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι».

Για τις προσαρμογές στο δεύτερο ημίχρονο:

«Ήταν μια εξαιρετική προσαρμογή από τον προπονητή. Δεν ξέρω αν θέλω να αποκαλύψω όλα του τα κόλπα. Παίξαμε το pick and roll λίγο διαφορετικά απ’ ό,τι στο πρώτο ημίχρονο. Νιώθω επίσης ότι ανεβάσαμε την ένταση».

Για το πόσο δύσκολη είναι η ενσωμάτωση των νέων παικτών:

«Είναι καλοί παίκτες. Έχουν ομαδική νοοτροπία. Ξέρουν πώς να παίζουν. Έχουν καλή νοοτροπία. Όταν είσαι επαγγελματική ομάδα και προσθέτεις τρεις νέους παίκτες, χρειάζεται χρόνος. Είναι σαν μια εντελώς νέα ομάδα. Όλα είναι καλά».

Για το πώς εξηγεί ότι ο ΠΑΟΚ κερδίζει ανεξαρτήτως συνθηκών:

«Με τον Αντώνη (σ.σ. Κόνιαρης) μιλούσαμε γι’ αυτό μετά το παιχνίδι. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που κάνουμε στο τέταρτο δεκάλεπτο είναι ότι μένουμε ψύχραιμοι και ενωμένοι. Κάποιες ομάδες μπορεί να διαλυθούν ή να χάσουν τη νοοτροπία τους στην άμυνα, αλλά εμείς ενωνόμαστε και παραμένουμε ψύχραιμοι».