Ταξίδεψε με την αποστολή της Παρτιζάν στην Ισπανία ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά...

Όπως είχε προαναγγείλει και ο Χουάν Πεναρόγια, ο Αμερικανός σέντερ είναι κανονικά στην αποστολή της σερβικής ομάδας που ταξίδεψε για την Ισπανία, όπως και ο Τζαμπάρι Πάρκερ.
Αυτό ωστόσο δεν αλλάζει κάτι στα δεδομένα, αφού όπως αναφέρουν τα σερβικά Μέσα, η απόφαση για την αποχώρηση των δύο Αμερικανών είναι ειλημμένη.
Ειδικά για τον Ταϊρίκ Τζόουνς η υπόθεση είναι πιο προχωρημένη, αφού ο παίκτης είναι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ντουμπάι BC.
Υπενθυμίζουμε πως ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε για 14 λεπτά στην αναμέτρηση της Παρτιζάν κόντρα στην Σπλιτ για την Αδριατική Λίγκα.