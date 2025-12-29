Ταξίδεψε με την αποστολή της Παρτιζάν στην Ισπανία ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά...

Κανονικά στην αποστολή της Παρτιζάν για το παιχνίδι με τη Βαλένθια (30/12, 21:30) στην Ισπανία συμπεριλήφθηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, χωρίς όμως αυτό να αλλάζει κάτι στα δεδομένα.

Όπως είχε προαναγγείλει και ο Χουάν Πεναρόγια, ο Αμερικανός σέντερ είναι κανονικά στην αποστολή της σερβικής ομάδας που ταξίδεψε για την Ισπανία, όπως και ο Τζαμπάρι Πάρκερ.

Αυτό ωστόσο δεν αλλάζει κάτι στα δεδομένα, αφού όπως αναφέρουν τα σερβικά Μέσα, η απόφαση για την αποχώρηση των δύο Αμερικανών είναι ειλημμένη.

Ειδικά για τον Ταϊρίκ Τζόουνς η υπόθεση είναι πιο προχωρημένη, αφού ο παίκτης είναι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ντουμπάι BC.

Υπενθυμίζουμε πως ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε για 14 λεπτά στην αναμέτρηση της Παρτιζάν κόντρα στην Σπλιτ για την Αδριατική Λίγκα.