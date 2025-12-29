Nέο επεισόδιο με οπαδό της Παρτιζάν και τον Ταϊρίκ Τζόουνς! (vid)

Νέο επεισόδιο ανάμεσα σε οπαδό της Παρτιζάν και τους τρεις Αμερικανούς παίκτες της σερβικής ομάδας!

Δεν λέει να ηρεμήσει με τίποτα η κατάσταση στην Παρτιζάν, με οπαδό της σερβικής ομάδας να κάνει φραστική επίθεση στους Ταϊρίκ Τζόουνς, Τζαμπάρι Πάρκερ και Στέρλινγκ Μπράουν μετά το ματς με την Σπλιτ για την Αδριατική Λίγκα.

Αυτή μάλιστα είναι η δεύτερη φορά, αφού στο παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ οι οπαδοί της Παρτιζάν αποδοκίμασαν έντονα τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε τα ρέστα και παραλίγο να πιαστούν στα χέρια.

Η Παρτιζάν συνεχίζει να θυμίζει καζάνι που βράζει και τα Μέσα της Σερβίας θεωρούν δεδομένη την αποχώρηση του Αμερικανού σέντερ, όπως και του Πάρκερ.