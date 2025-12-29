UNICEF Trophy: Οι πρωταγωνιστές της Δόξας Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA για την κατάκτηση του τροπαίου

Η Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA έγραψε ιστορία στην Άρτα, επικρατώντας της ΑΓΕΧ με 74-65 και κατακτώντας το UNICEF Trophy, γενόμενη η πρώτη νησιωτική ομάδα που σηκώνει το τρόπαιο.

Ο τεχνικός της Δόξας Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, Θοδωρής Τερζής, μίλησε:

Για την κατάκτηση του τροπαίου από τη Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA και το πώς αυτή ήρθε με ανατροπή από το -16: «Το σημαντικό είναι, ότι διαχειριστήκαμε αυτή την κατάσταση. Εχουμε πολλά παιδιά που χρειάζονται ακόμη παραστάσεις, αλλά και παίκτες που έχουν την εμπειρία να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Είχαμε πει εξαρχής, ότι είναι μεγάλο ματς αυτό, που έχουμε μπροστά μας, και πρέπει να μπούμε συγκεντρωμένοι. Αλλάξαμε την άμυνά μας στην πορεία του παιχνιδιού, χάνοντας ριμπάουντ στο ξεκίνημα, παίξαμε καλύτερα αμυντικά στο δεύτερο δεκάλεπτο, τόσο στο pick n roll όσο και στο παιχνίδι με πλάτη του Μελισσαράτου, ενώ η είσοδος του Χατζηνικόλα που χειρίστηκε την μπάλα, μας έδωσε περισσότερη ηρεμία. Εμφανιστήκαμε νευρικοί στην πρώτη περίοδο και με τη δική του παρουσία είχαμε καλύτερη κυκλοφορία και βρήκαμε καλύτερα σουτ, με αποκορύφωμα το δικό του στο τέλος, που καθάρισε το ματς».

Για τη σημασία του τροπαίου για το σύλλογο και το νησί: «Η τοπική κοινωνία μετατρέπει σε γιορτή το κάθε παιχνίδι. Κάθε ματς είναι γεγονός για την περιοχή και το γήπεδο είναι γεμάτο κάθε φορά, δημιουργώντας μια όμορφη συνθήκη για εμάς. Η τοπική κοινωνία μας στηρίζει, είναι όμορφο να περπατάμε στο δρόμο και να μας χαιρετούν, να δείχνουν πόσο τους αρέσει η ομάδα και να μας προσφέρουν αυτή την όμορφη αύρα. Είναι σημαντικό για την νεανική ομάδα, που χτίσαμε το καλοκαίρι, με τους παίκτες διαρκώς να χτίζουν μια καλύτερη ψυχολογία».

Για τις αυξημένες υποχρεώσεις αμέσως μετά την κατάκτηση του UNICEF Trophy: «Πιστεύω στον χαρακτήρα των παικτών μου, που σε κάθε προπόνηση και κάθε παιχνίδι είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι. Είναι μοναδικό το γεγονός, ότι άπαντες μπορούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, επειδή έχουν το δικό τους στόχο. Εχουμε και έμπειρα παιδιά, όπως ο Σαχπατζίδης, ο Λεγκίκας και ο Χατζηνικόλας, που μας διατηρούν σε μια κατάσταση, όπου εμφανιζόμαστε προσγειωμένοι. Σημαντικό, φυσικά, είναι και το πρωτάθλημα, όπου επικεντρωνόμαστε κατά κύριο λόγο. Εχουμε μπροστά μας ήδη το Σάββατο (3/1) μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση με τη Δάφνη στο γήπεδό μας και πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι στην Elite League προερχόμαστε από ήττα με το Ψυχικό. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, όπως είμαστε, και να συνεχίσουμε».

Ο Τρεντ Ρόμπινσον μίλησε:

Για την κατάκτηση του τροπαίου με ανατροπή από το -16: «Αλήθεια, ήμασταν πίσω με διαφορά 16 πόντων; Παίξαμε άμυνα στη συνέχεια, κάτι που ξέρουμε να κάνουμε πολύ καλά. Ημασταν καλύτεροι στην άμυνα πάνω στην μπάλα, κάναμε καλύτερα screen στην επίθεση και κυκλοφορήσαμε καλύτερα την μπάλα και βελτιώσαμε την εικόνα μας. Ειδικά στην άμυνα και τα ριμπάουντ, όμως, που μας έκαναν μεγάλη ζημιά στο ξεκίνημα, η βελτίωσή μας έφερε όλα τα υπόλοιπα».

Για την προσωπική του απόδοση και το πώς εκλαμβάνει συναισθηματικά την κατάκτηση του UNICEF Trophy: «Εχω επιστρέψει αυτή την περίοδο και προσπαθώ να βρω καλύτερα τα πατήματά μου. Οι συμπαίκτες μου με εμπιστεύονται και μου δίνουν τον χρόνο μου, κάποιες φορές κάνω κι άλλες δουλειές, όπως να παίρνω ριμπάουντ ή να παίζω άμυνα, ώστε να είμαι χρήσιμος για την ομάδα μου. Είναι η πρώτη μου φορά στην Ευρώπη και περνάω εξαιρετικά, είναι υπέροχο που ξεκινώ με ένα τρόπαιο».

Για το στοιχείο που έχει «ωθήσει» τη Δόξα στην πολύ καλή έως τώρα πορεία της: «Είμαστε όλοι μαζί και αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει μια ομάδα να είναι ενωμένοι, για να μπορέσει να φτάσει σε οποιοδήποτε στόχο, και με την πορεία μας έως τώρα αυτό αποδεικνύουμε».

Ο Γιάννης Φύτρος μίλησε:

Για τα συναισθήματα μετά την κατάκτηση του UNICEF Trophy: «Θέλω να ευχαριστήσω, αρχικά, όσους συνέβαλαν σε αυτή τη διοργάνωση και μπορεί προσωπικά να είμαι άπειρος σε τέτοιου είδους παιχνίδια, όμως το χάρηκα και τα συναισθήματα είναι τεράστια για την κατάκτηση ενός τροπαίου, που κατακτήσαμε με μια ομάδα, που είναι σαν οικογένεια από την πρώτη μέρα. Εχουμε δεθεί από την πρώτη μέρα, κάτι που φαίνεται σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Ολα πήγαν, όπως τα θέλαμε, τα είχαμε σχεδιάσει με έναν τρόπο, που δεν έβγαιναν όπως επιθυμούσαμε στην αρχή, αλλά με την καρδιά και το πάθος μας πήραμε στο τέλος αυτό, που δικαιούμασταν».

Για την ανατροπή από το -16 και την κατάκτηση του τροπαίου: «Μπήκαμε λίγο αγχωμένοι στο παιχνίδι κάτι, που ήταν απόλυτα φυσιολογικό, καθώς έχουμε πολλά νέα παιδιά που δεν έχουν παίξει σε τέτοια ματς. Στη συνέχεια είπαμε να το απολαύσουμε και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, κάτι που κάναμε τελικά και όλα τελείωσαν με την κατάκτηση του τροπαίου».

Για το αν το τροπαίο θα δώσει «ώθηση» για το υπόλοιπο της σεζόν στη Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA: «Θα μας δώσει σίγουρα ώθηση και αυτοπεποίθηση. Κάθε φορά προσεγγίζουμε όλα τα ματς με απόλυτη σοβαρότητα, για αυτό κι έχουμε πραγματοποιήσει αυτή την πορεία, όμως ένα τρόπαιο πάντα σου δίνει μεγάλη ψυχολογική ενίσχυση».

Χάρης Κιούσης: «Εχω κατακτήσει ξανά την Elite League με τον Βασίλη Σταυρακούκα, ως παίκτες του Αμαρουσίου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, όχι μόνο για την νίκη, αλλά και για το τι ομάδα έχουμε. Εχουμε τρομερή διάθεση να δουλεύουμε στο παρκέ, σε δύο εβδομάδες έχουμε παίξει πέντε αγώνες, όμως είναι υπέροχο που κερδίσαμε και με αυτό το τρόπαιο δε θα σταματήσουμε να παλεύουμε για το καλύτερο. Πάμε εβδομάδα με την εβδομάδα. Η διοίκηση, οι προποητές και οι παίκτες το θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος και πιστεύω, ότι θα τα καταφέρουμε Τώρα έχουμε… θεραπεία στις 10:30 το πρωί της επόμενης ημέρας και ύστερα προπόνηση».

Βασίλης Σταυρακούκας: «Φαίνεται, ότι η δυάδα με τον Κιούση είναι… φτιαγμένη να φέρνει κούπες. Θα συζητήσουμε, μήπως πάρουμε ένα… μικρό ρεπό, παρότι έχουμε θεραπεία».

Ντέιβιντ Βισνιέφσκι: «Αν συνεχίσουμε να παίζουμε με αυτό τον τρόπο, δε θα μας σταματήσει τίποτα. Από τον κόουτς μέχρι τον τελευταίο παίκτη και τον γυμναστή, τα δίνουμε όλα κι αυτό φαίνεται στο παρκέ».